Envision Finance lanciert Plattform für Markenentwicklung

Küssnacht SZ – Envision Finance Technologies hat Brand Creator lanciert. Die Plattform führt durch alle Schritte der Entwicklung eines Markenauftritts – von der Geschäftsidee über passende Markennamen und Domains, bis zur ersten Prüfung möglicher Marktrisiken. Auch Design-Elemente stehen zur Verfügung.

Envision Finance Technologies hat mit dem Brand Creator eine Plattform für die Markenentwicklung veröffentlicht. Sie bündelt sämtliche Schritte von der Geschäftsidee bis zur eigenen Marke und führt Unternehmerinnen und Unternehmer durch alle Phasen des Prozesses. Dafür setzt sie etwa bei der Namensfindung auch Künstliche Intelligenz ein. Anschliessend unterstützt die Plattform beim Überprüfen von Domains und möglicher Markenrisiken. Zudem stellt sie gestalterische Elemente wie Logo, Farben, Typografie und weitere visuelle Elemente zur Verfügung.

«Viele gute Geschäftsideen beginnen heute mit einem leeren Dokument und der Frage: Wie nennen wir das eigentlich?», wird Christian Müller, Gründer und Verwaltungsratspräsident der 2020 gegründeten Envision Finance Technologies AG, zitiert. «Genau an diesem Punkt setzt Brand Creator an. Wir wollten den Weg von der ersten Idee bis zu einer verwendbaren Marke deutlich einfacher machen.»

Der Vorteil dieser Plattform besteht laut einer Mitteilung darin, dass die wesentlichen Schritte miteinander verbunden werden und die Nutzenden nicht verschiedene Namensgeneratoren, Domain-Anbieter, Markenregister und Design-Instrumente einzeln verwenden müssen. Das Ziel sei jedoch nicht, professionelle Markenberater und Markenberaterinnen, Designer und Designerinnen oder Markenanwälte und Markenanwältinnen zu ersetzen, so die Firma.

Vielmehr soll insbesondere Gründerinnen und Gründern, Start-ups und KMU ein strukturierter Einstieg ermöglicht werden. Dies verschaffe professionellen Dienstleistern eine bessere Ausgangsbasis für die weitere Arbeit. Daneben richtet sich Brand Creator auch an Start-up-Coaches, Unternehmensberatungen, Agenturen und andere Fachpersonen, die regelmässig neue Unternehmen und Marken begleiten. (Amt für Wirtschaft Kanton Schwyz/CE)