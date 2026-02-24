Liberty Vorsorge AG übernimmt Fintech Kaspar&

Seewen SZ / St. Gallen/Zürich – Die Liberty Vorsorge AG aus Seewen hat das auf digitale Anlagelösungen spezialisiert Fintech Kaspar& vollständig übernommen. Das Unternehmen wird innerhalb der Liberty Gruppe eigenständig agieren.

Die Kasparund AG (Kaspar&) aus St.Gallen mit Niederlassung im Technopark Zürich ist nun ein Teil der Liberty Vorsorge AG, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Kasper& hat seine digitale Anlagelösung seit 2024 Banken als sogenanntes White-Label-Produkt zur Verfügung gestellt. Auch Liberty ist einer der Kunden. Nun wird das Fintech als eigenständiges Unternehmen innerhalb der Liberty-Gruppe agieren.

„Die Akquisition beschleunigt die Umsetzung unserer langfristigen Plattformstrategie und eröffnet uns zusätzliche Möglichkeiten, Synergien zu nutzen und Vorsorgelösungen im Finanz- und Versicherungsmarkt zu positionieren“, wird Liberty-CEO Oliver Bienek in der Mitteilung zitiert. „Wer im Vorsorgemarkt bestehen will, muss künftig über das eigentliche Produkt hinaus echten Mehrwert bieten – technologisch, kundenzentriert und skalierbar.“

Kaspar& war 2020 gegründet worden und hatte gemeinsam mit der Hypothekarbank Lenzburg eine eigene App angeboten. Nach der Neuausrichtung 2024 folgt nun der nächste Entwicklungsschritt. „Mit Liberty erhalten wir die Möglichkeit, unsere Technologie in einem starken Ökosystem weiterzuentwickeln und unsere Unternehmensstrategie mit einem klar ausgerichteten Aktionariat langfristig umzusetzen“, heisst es dazu von Jan-Philip Schade, CEO von Kaspar&. (Amt für Wirtschaft Kanton Schwyz/CE/mc/ps)