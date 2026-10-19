Victorinox lanciert neue Taschenkollektion

Schwyz – Victorinox erweitert sein Angebot um eine neue Taschenkollektion. Das Traditionsunternehmen mit Sitz in Schwyz hat seine Touring Kollektion auf den Markt gebracht. Laut einer Mitteilung verbinden die Taschen wetterfesten Schutz mit einem hohen Tragekomfort und durchdachter Funktionalität. So können wichtige Dinge jederzeit von oben oder von der Seite erreicht werden. Die Taschen bieten mit ihren anpassungsfähigen Taschen sowohl Platz für Utensilien wie Laptops als auch für Kleidung und persönliche Gegenstände.

Das neue Taschenset wurde in der Schweiz entwickelt. Die Kollektion ist in den Modellen Sling Bag, City Daypack, Compact Backpack, Commuter Backpack, Traveler Backpack und Duffel erhältlich. Die schwarzen Taschen sind aus wasserabweisendem Polyester mit einer widerstandsfähigen Polycarbonat-Beschichtung hergestellt. Die Reissverschlüsse sind ebenfalls wasserabweisend beschichtet und schützen den Inhalt vor Feuchtigkeit.

Das Innenfutter bestehen aus antimikrobiellem SILVADUR-Futter, wofür rezyklierte PET-Flaschen verwendet wurden. Ein ergonomisch gestaltetes Riemensystem bietet laut Mitteilung hohen Tragekomfort. Eine persönliche Note kann mit personalisierten Victorinox-Anhänger oder -Schildplakette mit individueller Gravur gestaltet werden. (Amt für Wirtschaft Kanton Schwyz/CE)