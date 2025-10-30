Michael Preiss steigt bei CYLAD ein

Pfäffikon SZ – Die CYLAD Experts AG hat Michael Preiss als Partner für die Büros in Zürich und Genf gewonnen. Der neue Partner Schweiz soll die Präsenz der international aktiven Beratungsfirma in der Schweiz stärken.

Michael Preiss ist per Anfang Oktober bei CYLAD eingestiegen, informiert die Beratungsgruppe in einer Mitteilung. Der neue Partner Schweiz soll die Büros von CYLAD in Zürich und Genf unterstützen. Preiss war zuletzt für die Schweizer Niederlassung von H&Z Management Consulting in Zürich aktiv. Als weitere Stationen von Preiss werden in der Mitteilung die Tätigkeit als Experte für Operations bei McKinsey & Company und die Gründung der GBC Solutions AG genannt.

Der promovierte Maschinenbauer bringt Fachwissen aus Einkauf, Produktentwicklung, Kostenoptimierung, Unternehmenstransformation und Fertigung mit. Insgesamt verfüge der neue Partner Schweiz über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Industrie- und Unternehmensberatung, schreibt CYLAD. In seiner neuen Funktion soll Preiss seine Kenntnisse und Erfahrung für die weitere Entwicklung von CYLAD in der Schweiz und in Europa nutzen.

„In den vergangenen fünf Jahren hat CYLAD eine starke Präsenz bei Industriekunden in der Schweiz aufgebaut“, wird Steffen Petersen, CYLAD-Partner am Standort Hamburg, in der Mitteilung zitiert. „Gemeinsam mit Michael werden wir nun die nächsten Schritte und Ziele für CYLAD in der Schweiz angehen und so unser Geschäft, unsere Expertise und unser Team weiter stärken.“ (Amt für Wirtschaft Kanton Schwyz/CE/mc/ps)