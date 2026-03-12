KMU Nachfolgezentrum feiert 20-jähriges Jubiläum

Bern / Schwyz – Das KMU Nachfolgezentrum blickt zum 20-jährigen Jubiläum auf seinen Werdegang zurück. Das Zentrum berät Firmen bei der internen oder externen Nachfolgereglung und engagiert sich in der Öffentlichkeit für das Thema Nachfolge. Künftig will man auch bei digitalen und internationalen Nachfolgen behilflich sein.

Das KMU Nachfolgezentrum lässt 20 Jahre Unternehmensgeschichte Revue passieren. Dafür lässt das Zentrum in einer Mitteilung den „Unternehmergeist» zu Wort kommen, der die Geschicke des Zentrums seit der Gründung lenkt.

Während die Anfangsjahre geprägt von Aufbau, Überzeugungsarbeit und intensiven Gesprächen geprägt waren, wuchs mit jeder gemeisterten Nachfolge das Vertrauen der Unternehmerinnen und Unternehmer in das Zentrum. Mit der Zeit konnte das Zentrum fachlich, strukturell und menschlich wachsen und umfasst nun mit den Partnern Markus Fellmann und Pascal O. Stocker sowie der Partnerin Madeleine Na weitere Regionenstandorte in der Ost-, Nord- und Nordwestschweiz.

Besonders stolz ist man auf die Ergebnisse der gesicherten Nachfolgen: gesicherte Arbeitsplätze, bewahrtes Know-how sowie die Sicherung des Lebenswerks von Unternehmern und Unternehmerinnen. Das Zentrum wolle auch in einer sich verändernden Welt weiter einen Beitrag zur Unternehmensnachfolge leisten, heisst es. So bleibe das Zentrum trotz dynamischer Märkte, anspruchsvoller Generationen und komplexer Rahmenbedingungen entschlossen wie am ersten Tag.

Das KMU Nachfolgezentrum berät seit 2006 Firmen bei der internen oder externen Nachfolgereglung und engagiert sich in der Öffentlichkeit für das Thema Nachfolge. Dienstleistungen umfassen eine ganzheitliche Nachfolgebegleitung, Coaching & Konfliktlösungen, Notfall-Hilfe und Prävention sowie Referate und Workshops. Alleine zwischen der Gründung 2006 und 2020 wurden von den beiden Standorten Bern und Schwyz mehr als 500 Unternehmensnachfolgen in der ganzen Schweiz erfolgreich gelöst. (Schwyz Next/CE/mc/ps)