Modual lanciert mit Serie Pro nachhaltige Energiespeicher

Brunnen SZ – Die Modual AG hat ihre neue Serie Pro-Produktelinie lanciert. Es handelt sich dabei um stationäre Batteriespeicher basierend auf gebrauchten Antriebsbatterien, die sich mit Kapazitäten von 35 bis 210 Kilowattstunden für Mehrfamilienhäuser, Gewerbe und Landwirtschaft eignen.

Der Schwyzer Speicheranbieter Modual AG aus Brunnen hat laut einer Mitteilung seine neuen Serie Pro-Energiespeicher lanciert. Bei der Produktelinie handelt es sich um AC (Wechselstrom)-gekoppelte stationäre Batteriespeicher mit Kapazitäten von 35 bis 210 Kilowattstunden, die auf Second-Life-Batteriemodulen aus Elektrofahrzeugen basieren. Damit bietet das System eine „nachhaltige, leistungsstarke und kosteneffiziente Lösung für Heimspeicher- und Gewerbe-Anwendungen“, heisst es in der Produktübersicht.

Mit der neuen Produktelinie möchte das Unternehmen den Bedarf nach skalierbaren Speicherlösungen im Gewerbebereich adressieren. Die Nutzung von Second-Life-Batteriemodulen kombiniert eine nachhaltige Ressourcennutzung mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Laut Mitteilung reduziert die „All-in-One“-Bauweise ausserdem die Komplexität bei der Installation.

Durch einen modularen Aufbau ermöglicht die Serie Pro eine flexible Anpassung der Speicherkapazität an den jeweiligen Energiebedarf. Mehrere Batterieeinheiten können zu grösseren Speichersystemen zusammengeschaltet werden und bereits installierte Systeme können später um zusätzliche Einheiten ergänzt werden.

Modual hat ausserdem eine Preissenkung für seine DC (Gleichstrom)-Batterien und AC-Sets angekündigt. Gleichzeitig bietet das Unternehmen bis zum 31. März 2026 einen befristeten Rabatt von 2026 Franken auf AC-Speicher an.

„Mit der Serie Pro setzen wir auf radikale Einfachheit in der Planung und ein Preis-Leistungs-Verhältnis, das neue Massstäbe setzt“, erklärt Vincent Marbé, CEO von Modual, in der Mitteilung. „Doch nicht nur bei Grossprojekten wollen wir gemeinsam wachsen – mit unserem ‚Deal des Jahres‘ zünden wir auch den Turbo für die Nachrüstung im Einfamilienhaus-Bereich.» (Amt für Wirtschaft Kanton Schwyz/CE/mc/ps)