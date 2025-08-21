Mondaine erweitert Essence-Uhrenkollektion um zwei Modelle

Pfäffikon SZ – Der Uhrenhersteller Mondaine aus dem Kanton Schwyz hat seiner nachhaltigen Essence-Kollektion zwei weitere Modelle hinzugefügt. Die beiden Modelle sind in Weiss und in den Massen 32 Millimeter und 41 Millimeter erhältlich.

Mondaine hat seine nachhaltige Essence-Kollektion um zwei Uhren erweitert. Die Uhren in Weiss, die jeweils in den Massen 32 Millimeter und 41 Millimeter erhältlich sind, verfügen über einen kontrastierenden schwarzen Innenring, der in das Gehäuse integriert ist und dem klassischen Design einen modernen Ausdruck verleiht.

Ausserdem ist das skulpturale Gehäuse der Zeitmesser aus einer nachhaltigen Rizinusölmischung gefertigt, die eine leichte, langlebige und umweltbewusste Alternative zu herkömmlichen Materialien bietet.

Essence ist die bisher nachhaltigste Kollektion des Uhrmachers. Die Verwendung von nachhaltig entwickelten Materialien wie Rizinusöl, Kork und recyceltem PET macht die Modelle nicht bloss „rein und einfach, sondern nimmt Rücksicht auf die Welt, in der wir leben», so das Unternehmen.

Mondaine ist mit seinen vier Marken und als Unternehmensgruppe nach Scope 1, 2 und 3 des Greenhouse Gas Protocols CO2-neutral und zieht seine Energie zu 80 Prozent aus einer eigenen Solaranlage. Mondaine verwendet rezyklierte Materialien und sammelt Materialien für die Rezyklierung, um damit die Kreislaufwirtschaft zu unterstützen. (Amt für Wirtschaft Kanton Schwyz/CE/mc)