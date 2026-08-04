finpension wächst rasant: 6-Milliarden-Marke geknackt

Zürich – Seit Anfang August sind 6 Milliarden Franken über finpension investiert. Damit ist finpension eine der führenden digitalen Anlagelösungen in der Schweiz.

finpension erreicht per Anfang August einen Meilenstein: Das verwaltete Vermögen stieg in kurzer Zeit auf über 6 Milliarden Franken. Per Anfang September 2025 lag das verwaltete Vermögen noch bei 4 Milliarden. Das entspricht einem Wachstum von 50 Prozent in weniger als einem Jahr.

«Geldanlegen ist viel einfacher als früher. Wer keine einfachen, digitalen Anlagelösungen anbietet, kann insbesondere die junge Generation nicht überzeugen», sagt Gründer und Initiant Beat Bühlmann.

Starker Zuwachs bei Kunden

Bei der Kundenzahl konnte finpension ebenfalls kräftig zulegen: Über 75’000 Kunden nutzen inzwischen die Vorsorge- und Anlagelösungen von finpension.

Banklizenz als Ziel

finpension wurde unabhängig von Banken gegründet und strebt selbst eine Banklizenz an. In naher Zukunft will finpension auch ins Hypothekargeschäft einsteigen. Dank eigener Vorsorgestiftungen und der FINMA-Lizenz als kontoführendes Wertpapierhaus führt finpension die Kundendepots selbst. Die Anlagedienstleistungen kommen somit aus einer Hand. (pd/mc/pg)