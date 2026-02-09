Sparkasse Schwyz steigert Kundengelder und Depotwerte

Schwyz – Die Sparkasse Schwyz hat 2025 die Kundengelder um 9,1 Prozent auf 1,81 Milliarden Franken erhöht. Die Depotwerte stiegen sogar um 13,3 Prozent auf 1,92 Milliarden. Der Jahresgewinn ging dennoch um 5,8 Prozent auf 3,69 Millionen zurück, eine Folge der niedrigen Zinsen.

Die Sparkasse Schwyz hat 2025 ein anspruchsvolles Jahr verzeichnet. Sie konnte laut einer Mitteilung die Kundengelder auf 1,810 Milliarden Franken erhöhen, ein Zuwachs um 9,1 Prozent. Die Kundenausleihungen nahmen um 4,8 Prozent auf 1,910 Milliarden zu. Die Depotwerte der Kunden stiegen sogar um 13,3 Prozent auf 1,915 Milliarden.

Die Zinssenkungen der Nationalbank schlugen sich im Zinsgeschäft der Sparkasse nieder. Dieses erzielte einen Bruttoerfolg von noch 20,33 Millionen Franken, ein Rückgang von 16,8 Prozent. Das konnte durch ein Plus von 8,2 Prozent im Kommissionsgeschäft auf 5,86 Millionen und im Handelsgeschäft um 12,8 Prozent auf 1,85 Millionen nicht wettgemacht werden. Der Geschäftserfolg sank um 18,6 Prozent auf 11,08 Millionen, der Gewinn um 5,8 Prozent auf 3,69 Millionen Franken.

„Ein Zinsumfeld bei null ist eine grosse Herausforderung. Umso mehr freut mich, dass wir 2025 ein gutes Ergebnis erzielt haben“, wird Heinz Wesner, Vorsitzender der Geschäftsleitung, in der Mitteilung zitiert. „Eigenkapital, Liquidität und stabile Finanzierung sind die zentralen Stützen unserer Bank. Das haben wir im Griff.“

Auch Ivan Marty sieht die Sparkasse auf dem richtigen Weg. „Regionalität, Verwurzelung und Kundennähe zeichnen die Sparkasse aus“, wird der Präsident des Verwaltungsrates zitiert. (Amt für Wirtschaft Kanton Schwyz/CE/mc/ps)