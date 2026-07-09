T-LINK will SWISS Pavilion an die GITEX AI Vietnam bringen

Freienbach SZ/Dubai/Hanoi – T-LINK plant einen SWISS Pavilion für Schweizer Ausstellende an der GITEX AI Vietnam im November. Die Messe wird vom Dubai World Trade Center organisiert. Sie erwartet über 850 Ausstellende und über 20‘000 Teilnehmende. Vietnam ist ein prioritärer Partner der Schweiz in Südostasien.

GITEX Global expandiert nach Vietnam. Die weltgrösste IT-Messe organisiert am 26. und 27. November die GITEX AI Vietnam. Der GITEX-Träger Dubai World Trade Center arbeitet dabei mit den vietnamesischen Ministerien für Wissenschaft und Technologie sowie für Finanzen zusammen. Er will die Messe in Hanoi in Zusammenarbeit zum grössten Branchentreffen zum Thema Innovation in Südostasien ausbauen. Er rechnet mit über 850 Ausstellenden und über 20‘000 Teilnehmenden.

Der Messelogistiker T-LINK mit Sitz in Freienbach plant einen SWISS Pavilion an der Messe. Der bringt dabei die Erfahrungen aus den SWISS Pavilions an der GITEX Global und an dessen europäischem Ableger GITEX Berlin mit, die er seit Jahren organisiert.

Vietnam ist eine der dynamischsten Volkswirtschaften Südostasiens. Die Schweiz hat das Land bereits in ihrer Südostasien-Strategie 2023-2026 zu einem prioritären Partner in der Region erklärt. Am 12. Juni 2026 unterzeichneten beide Länder eine gemeinsame Erklärung über eine umfassende Partnerschaft. Diese sieht nicht nur regelmässige politische Konsultationen, sondern auch den Ausbau der Zusammenarbeit in den Bereichen Bildung, Wissenschaft, Forschung, Innovation und Technologie vor. Zudem sind Wirtschaftspartnerschaften in den Sektoren nachhaltige Infrastruktur, erneuerbare Energien, Digitalisierung, nachhaltige Finanzwirtschaft und geistiges Eigentum vorgesehen.

Die Europäische Freihandelsassoziation (EFTA) und Vietnam haben am 2. Juli den Abschluss eines umfassenden Freihandelsabkommens angekündigt. Der EFTA gehören ausser der Schweiz auch Norwegen, Island und Liechtenstein an.

Ausstellende, die an einer Teilnahme am SWISS Pavilion interessiert sind, können sich bei T-LINK melden. (Amt für Wirtschaft Kanton Schwyz/mc/ps)