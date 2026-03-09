Victorinox und JBS USA spannen zusammen

Ibach SZ / Greeley – Der Schweizer Messerhersteller Victorinox geht eine strategische Partnerschaft mit JBS USA ein, einem Hersteller von Fleisch- und Geflügelprodukten. Ziel der Zusammenarbeit ist es, Innovationen bei Werkzeugen für die Fleischverarbeitung voranzutreiben.

Victorinox aus Ibach, bekannt für das Schweizer Taschenmesser, geht laut einer Mitteilung eine strategische Partnerschaft mit dem Lebensmittelunternehmen JBS USA ein. Ziel der Zusammenarbeit ist es, Innovationen bei Werkzeugen für die Fleischverarbeitung voranzutreiben. Im Rahmen der Vereinbarung schliessen Victorinox und die in Greeley im US-Bundesstaat Colorado ansässige JBS USA eine direkte Kaufvereinbarung ab. Zudem wollen beide Unternehmen gemeinsam neue Produkte entwickeln, die auf die sich wandelnden Anforderungen moderner Lebensmittelverarbeitungsbetriebe zugeschnitten sind.

Die Infrastruktur von Victorinox in den USA – darunter eine knapp 8400 Quadratmeter grosse Niederlassung in Monroe im US-Bundesstaat Connecticut – ermöglicht eine hohe Warenverfügbarkeit, schnelle Lieferzeiten und schnellen Service. Dank der vollständigen Kontrolle über die eigene Lieferkette kann das Unternehmen massgeschneiderte Unterstützung für die spezifischen Anforderungen der einzelnen Produktionsstandorte innerhalb des Netzwerks von JBS USA bieten.

„Die Zusammenarbeit mit JBS USA ist ein logischer Schritt für unsere Produktentwicklung und für unser Ziel, den Wert jedes einzelnen Messers zu maximieren», wird Ulrich Wohn zitiert, Präsident von Victorinox North America. „Die Zusammenarbeit mit JBS USA und die Umsetzung unseres hohen Service-, Logistik-, und Bestandsmanagements auf Ebene der einzelne Werke ist eine einzigartige Möglichkeit, diese Effizient zu maximieren.» (Amt für Wirtschaft Kanton Schwyz/CE/mc/ps)