Zircon Medical ist Implantathersteller des Jahres

Das Fachmagazin „MedTech Outlook“ hat die Zircon Medical AG zum besten Hersteller von Zahnimplantaten 2025 in Europa gekürt. Das unter seinem Markennamen Patent Medical firmierende Unternehmen wurde für das von ihm entwickelte Implantatsystem Patent gewürdigt, informiert Zircon Medical in einer Mitteilung. Das Implantatsystem zeichnet sich dadurch aus, dass es einen Verbund zwischen Zahnfleisch und Implantatoberfläche erreicht.

Dieser Verbund kann das Zahnfleischgewebe vor dem Eindringen von Plaque und Bakterien schützen, erläutert Zircon Medical in der Mitteilung. Dadurch können periimplantäre Entzündungskrankheiten vermieden werden. Dem Unternehmen zufolge handelt es sich bei Patent um das erste Implantatsystem, das diesen Verbund erreicht. Zircon Medical stützt sich dabei auf histologische Studien an der Universität Bern sowie auf Langzeitstudien an den Universitäten Düsseldorf und Graz. (Amt für Wirtschaft Kanton Schwyz/CE/mc/ps)