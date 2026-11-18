Das Schweizer Startup AIRE bringt eine neue Performance-App für iPhone und Apple Watch auf den Markt. Die App verbindet verfügbare physiologische Informationen aus Apple Health mit dem persönlichen Befinden und dem Feedback der Nutzer. Dadurch hilft AIRE Athleten, ihren aktuellen Zustand besser zu verstehen und eine passende Atemsession für Aktivierung, Kontrolle oder Erholung auszuwählen.

Wearables geben Athleten zunehmend Zugang zu Informationen über ihren Körper. Diese Informationen im jeweiligen Kontext richtig einzuordnen und daraus eine konkrete Handlung abzuleiten, bleibt jedoch anspruchsvoll. AIRE wurde entwickelt, um diese Lücke zu schliessen.

Die App verbindet verfügbare Informationen aus Apple Health mit einem kurzen persönlichen Check-in. Auf dieser Grundlage empfiehlt AIRE geführte Atemsessions, die einen gezielten Zustandswechsel unterstützen. Mögliche Anwendungen sind die Vorbereitung auf eine Leistungssituation, das Wiedererlangen von Kontrolle unter Druck oder der Übergang in die Erholung.

«Unser Ziel ist nicht, Athleten noch mehr Daten zur Interpretation zu geben», sagt Nina Notter, Founder und CEO von AIRE. «Wir möchten ihnen helfen, ihren aktuellen Zustand besser zu verstehen und unmittelbar eine praktische Intervention auszuwählen, die zur jeweiligen Situation passt.»

Gemeinsam mit Athleten entwickelt

AIRE hat Athleten und Performance Professionals aktiv in den Entwicklungsprozess einbezogen. Der Schweizer Profi-Fussballer Cheveyo Tsawa, der für Club Brugge spielt und Teil der Schweizer U21-Nationalmannschaft ist, unterstützt das Unternehmen als erster Founding Ambassador. Profi-Wrestler Claudio Castagnoli, international bekannt durch seine Karriere bei WWE und heute bei All Elite Wrestling, unterstützt AIRE als Investor und Ambassador.

Wissenschaftliche Expertise steuert Dr. Guy Fincham bei. Er ist Breathwork-Forscher an der Brighton & Sussex Medical School und Gründer des dortigen Breathwork Lab. Seine Forschung beschäftigt sich mit den psychologischen und physiologischen Auswirkungen von Breathwork.

«AIRE ist als System konzipiert, das über die reine Darstellung von Informationen hinausgeht», sagt Calvin Kröhne, Co-Founder und CMO von AIRE. «Der individuelle Verlauf und das Feedback nach den Sessions helfen dabei, die Empfehlungen im Laufe der Nutzung besser auf die jeweilige Person abzustimmen.»

Ab 16. November verfügbar

AIRE ist ab dem 16. November 2026 im Apple App Store verfügbar. Die App wurde für iPhone und Apple Watch entwickelt. In der Schweiz wird AIRE zum Einführungspreis von CHF 4.95 als Einmalkauf ohne Abonnement angeboten. Die erste Version richtet sich an performanceorientierte Nutzer und Athleten. Die weitere Entwicklung wird durch Nutzerfeedback, Tests mit Athleten und wissenschaftlichen Input geprägt. (AIRE/mc/hfu)

App Store: https://apps.apple.com/app/aire/id6794430541

Website: https://www.aire-sports.com/app