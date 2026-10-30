ANYbotics beginnt Auslieferung von ANYmal X, des weltweit ersten Laufroboters für explosionsgefährdete Bereiche

Zürich – ANYmal X wurde speziell entwickelt, um die strengsten Sicherheitsstandards der Öl-, Gas- und Chemieindustrie zu erfüllen. Das System automatisiert routinemässige Inspektionsrundgänge in gefährlichen, explosionsgefährdeten Umgebungen und schützt so das Personal vor Gefahren.

ANYbotics hat mit der Markteinführung von ANYmal X, dem weltweit ersten beinartigen Inspektionsroboter für explosionsgefährdete Bereiche, einen wichtigen Meilenstein beim Einsatz physischer KI erreicht. ANYmal X wurde speziell für die strengsten Sicherheitsstandards in der Öl-, Gas- und Chemieindustrie entwickelt und nutzt einen fortschrittlichen industriellen KI-Stack, um routinemässige autonome Inspektionen in gefährlichen Umgebungen durchzuführen. Der Roboter wird derzeit an mehrere führende Unternehmen der Öl-, Gas- und Chemieindustrie ausgeliefert, darunter Equinor und DSM-Firmenich.

„Vier Jahre bahnbrechende Entwicklungsarbeit mit mehr als zehn Patenten stecken in ANYmal X“, sagt Péter Fankhauser, Mitbegründer und CEO von ANYbotics. „Viele Experten waren der Meinung, dass ein Laufroboter niemals für explosionsgefährdete Bereiche sicher gemacht werden könne. Öl-, Gas- und Chemieanlagen gehören zu den gefährlichsten und kostspieligsten Betriebsstätten. Das macht sie zu einem Paradebeispiel für physische und industrielle KI, doch bisher waren die wichtigsten Bereiche für Roboter wie den unseren tabu. Das ändert sich heute.“

Seit 2023 haben führende Unternehmen aus der Energie- und Chemiebranche, darunter BP, Equinor, Shell, PETRONAS, Petrobras, BASF und SLB, ANYmal X im Rahmen des Early-Access-Programms von ANYbotics bei Hunderten von Einsätzen an Land und auf See getestet. Ihr praktisches Feedback trug dazu bei, den praxiserprobten Roboter in Industriequalität weiter zu verfeinern, der nun an Kunden ausgeliefert wird. Jeder Roboter wird als Teil der durchgängigen Inspektionslösung von ANYbotics eingesetzt und verbindet fortschrittliche Autonomie und industrielle KI mit einer nahtlosen Integration in die bestehende Anlagenwartungssoftware der Kunden.

Automatisierung risikoreicher Inspektionsrunden

Die Betriebsteams steuern ihre gesamte Roboterflotte von einem zentralen Standort aus: Sie planen Einsätze, überwachen den Status, den Akkustand und die Position per Live-Video, um sicherzustellen, dass die Roboter die richtigen Messwerte von den richtigen Anlagen in der richtigen Häufigkeit liefern. Die Zuverlässigkeitsteams können die Inspektionsergebnisse überprüfen und erhalten Benachrichtigungen, wenn das System eine Anomalie feststellt.

Mit einem Marktwert von 102 Milliarden US-Dollar ist der globale Öl-, Gas- und Chemiesektor der grösste Markt für autonome Inspektionen. Zwei wesentliche Betriebskostenfaktoren bestimmen diesen Marktwert: die teuren Fachkräfte, die für manuelle Inspektionen benötigt werden, und die Ausfallzeiten, die durch vermeidbare Anlagenausfälle verursacht werden. Da sich kritische Komponenten wie Pumpen, Kompressoren, Ventile und Rohrleitungen in Gefahrenbereichen befinden, in denen der Einsatz von Standardrobotern verboten ist, benötigen menschliche Bediener nach wie vor persönliche Schutzausrüstung, tragbare Gasdetektoren und Zutrittsgenehmigungen, um diese Bereiche zu Fuss zu inspizieren.

ANYmal X automatisiert risikoreiche Inspektionsrunden, ohne dass Änderungen an der Anlage erforderlich sind, und navigiert dabei durch komplexe industrielle Umgebungen wie steile Treppen und schmale Laufstege. Seine integrierten Wärme-, Bild-, Akustik- und Gassensoren erkennen Überhitzung, Leckagen, ungewöhnliche Geräusche und Verschleiss an Anlagen und protokollieren jeden Messwert direkt für die entsprechende Anlage. Dies bietet Zuverlässigkeitsingenieuren eine standardisierte Grundlage, um den Zustand der Anlagen im Zeitverlauf zu verfolgen, sodass Teams frühe Anzeichen von Verschleiss erkennen und eingreifen können, bevor kleinere Probleme zu kostspieligen Anlagenstillständen eskalieren.

Explosionsgeschützt

Jedes Gerät, das in diesen explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt wird – von Funkgeräten bis hin zu Taschenlampen –, muss explosionsgeschützt, also „ex-geschützt“, sein. Jedes Gerät muss über eine eigenständige Zertifizierung verfügen, die belegt, dass es eine brennbare Atmosphäre nicht entzünden kann, selbst wenn ein Bauteil ausfällt. Die führenden Normen sind ATEX in Europa und IECEx weltweit, und ANYmal X wurde so konstruiert, dass es beide Normen erfüllt.

Stationäre Anlagen erfüllen die Anforderungen in der Regel durch den Einsatz schwerer, explosionsgeschützter Gehäuse oder durch die Begrenzung der elektrischen Energie, um eine Entzündung zu verhindern. Ein Laufroboter kann keinen dieser Ansätze nutzen. Er benötigt leistungsstarke Motoren und eine grosse Batterie in einem Rahmen, der leicht genug ist, um Treppen zu steigen, sowie freiliegende Kameras und Sensoren für die Navigation und autonome Andockfähigkeiten. Jede dieser Komponenten musste als explosionsgeschützt zertifiziert werden, ohne dabei die Nutzlastkapazität, die Agilität oder die Betriebsgeschwindigkeit des Roboters zu beeinträchtigen.

„Wir haben uns immer wieder dieselbe Frage gestellt: Welches plausible Ereignis im Leben eines laufenden Roboters könnte eine Zündquelle darstellen, und wie können wir sicherstellen, dass dies niemals geschieht? In enger Zusammenarbeit mit den Zertifizierungsstellen haben wir diese Frage Komponente für Komponente geklärt. Das Ergebnis ist ein neuer Ansatz zum Explosionsschutz für eine ganze Klasse autonomer mobiler Roboter“, sagt Andrea Corda, CTO von ANYbotics.

ANYmal X wurde von Grund auf so entwickelt, dass es den strengsten Sicherheitsstandards der Öl-, Gas- und Chemieindustrie entspricht. ANYbotics führte eine umfassende Bewertung des Zündrisikos über die gesamte Lebensdauer von ANYmal X durch und implementierte Schutzmassnahmen für jede potenzielle Zündquelle. Jede einzelne Komponente wurde so konzipiert, dass das Zündrisiko minimiert wird.

Der KI-Computer und die Inspektionsausrüstung von ANYmal X sind in mit Stickstoff gefüllten, versiegelten Kammern untergebracht. Nichtmetallische Gehäuse isolieren metallische Komponenten, leitfähige Füsse sorgen für die Erdung, und automatische Abschaltungen überwachen die Temperatur. Alle zwölf Beinaktuatoren und der Akku sind durch druckfeste Gehäuse geschützt. Für das Laden und die Datenübertragung kommen Energiesperren zum Einsatz, sodass keine Verbindung zu explosionsgefährdeten Bereichen freiliegt. Die integrierte Software von ANYmal X überwacht den Zustand des Roboters vor, während und nach jedem Einsatz. Zudem wird die Beständigkeit gegen Stösse, Vibrationen, Korrosion, Sonneneinstrahlung und Salznebel getestet, um sicherzustellen, dass alle Schutzmassnahmen im normalen Betrieb ordnungsgemäss funktionieren.

ANYmal X und sein kompletter KI-Stack für den industriellen Einsatz werden auf der ADIPEC 2026 erstmals öffentlich von ANYbotics, SLB und der Kuwait Oil Company vorgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter anybotics.com/robotics/anymal-x. (ANYbotics/mc/hfu)

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