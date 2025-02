Bitget startet Global Graduate Program zur Förderung der nächsten Generation von Web3-Talenten

Victoria (Seychellen) – Bitget, die Kryptowährungsbörse und Web3-Firma, gab den Start ihres ersten Bitget Graduate Program bekannt, einer Initiative, die darauf abzielt, die nächste Generation von Blockchain- und Web3-Talenten aus den besten Universitäten der Welt zu rekrutieren und zu fördern.

Als Teil von Bitgets Blockchain4Youth Corporate Social Responsibility (CSR) Initiative steht dieses Programm im Einklang mit den Plänen des Unternehmens, Bildung, Innovation und langfristiges Wachstum in der Blockchain-Branche zu fördern.

Das Bitget Graduate Program sucht herausragende Absolventen mit einer globalen Denkweise, einer Leidenschaft für Innovation und starker Motivation, die Zukunft von Web3 zu erforschen. Das Programm bietet Karrieremöglichkeiten in verschiedenen Bereichen wie Betrieb, Produktmanagement, Marketing, Risiko & Compliance, Datenmanagement und Technik und ermöglicht den Teilnehmern, praktische Erfahrungen in einem der am schnellsten wachsenden Sektoren zu sammeln.

Die Bewerbungen sind jetzt auf der offiziellen Bitget-Website geöffnet und werden bis zum 15. März 2025 verfügbar sein. Erfolgreiche Bewerber erhalten ein schriftliches Angebot für eine Tätigkeit bei Bitget, die frühestens am 1. April beginnen kann. Im Rahmen dieses Programms plant Bitget, rund 30 herausragende Hochschulabsolventen einzustellen und ihnen ein strukturiertes Entwicklungsprogramm, funktionsübergreifende Schulungen und eine direkte Betreuung durch Branchenexperten zu bieten. Die Teilnehmer werden die Möglichkeit haben, an innovativen Blockchain-Projekten zu arbeiten und zur Erweiterung von Web3-Anwendungen beizutragen.

«Wir bei Bitget glauben, dass die Zukunft des Web3 in den Händen der nächsten Generation liegt», sagt Vugar Usi Zade, Chief Operating Officer bei Bitget. «Das Graduate Program wurde entwickelt, um die Lücke zwischen Ambitionen und Möglichkeiten zu schliessen und jungen Fachkräften einen direkten Weg zu bieten, in die Blockchain-Branche einzutauchen. Angesichts der zunehmenden Verbreitung des Web3 sind wir bestrebt, künftigen Führungskräften die Fähigkeiten und Erfahrungen zu vermitteln, die sie für die Gestaltung der dezentralen Welt benötigen.»

Bitget bietet einen dynamischen und vielfältigen Arbeitsplatz mit mehr als 1’800 Mitarbeitern aus über 60 Ländern und einer Kultur, die Effizienz, Innovation und Zusammenarbeit schätzt. Das Programm bietet eine wettbewerbsfähige Vergütung, klare Karrierepfade und Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb von Bitget.

Seit dem Start im Mai 2023, steht Blockchain4Youth im Einklang mit dem Engagement von Bitget, die nächste Generation für Blockchain zu begeistern. Mit einer Zusage von 10 Millionen US-Dollar über fünf Jahre bietet die Initiative Kurse, Hackathons und Stipendien an. Bis Ende 2024 war Bitget an über 60 Universitäten vertreten, darunter das Massachusetts Institute of Technology (MIT), das University College London (UCL), die Hong Kong University of Science and Technology, die National Technological University of Argentina, die National Taiwan University und die RMIT University, wo es fast 100 Vorträge hielt und über 13’000 Studierende erreichte.

Weitere Informationen über das Bitget Graduate Program und das Bewerbungsverfahren finden Sie unter diesem Link. (Bitget/mc/hfu)