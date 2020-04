Blockchain Trust Solutions und Axpo WZ-Systems AG lancieren Schweizer Blockchain-Netzwerk

Über Blockchain Trust Solutions BCTS

Das Startup Blockchain Trust Solutions BCTS wurde von Jakob Gülünay, Elektroniker, IT- und Telko Spezialist, und Toni Caradonna, Physiker (Masters Uni Bern & University of Manchester UK) im November 2018 gegründet. Der Fokus von Blockchain Trust Solutions AG liegt auf Blockchain Infrastruktur in der Schweiz. Sie unterstützt zudem Realisierungen von umfassenden Blockchain-Lösungen für Businessanwendungen von bestehenden und neuen Geschäftsmodellen. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit den Partnern Axpo WZ-Systems AG und BSG Unternehmensberatung AG. Das Team von BCTS verfügt über einen beeindruckenden Leistungsnachweis in der Blockchain-Szene und ein entsprechend weitreichendes Netzwerk. BCTS engagiert sich aktiv in den Branchenorganisationen wie der Swiss Blockchain Federation und der Cryptovalley Association sowie der globalen ISO Blockchain Standardisierungsgruppe via dem Schweizerischen Normenverband. Zudem hat BCTS an verschiedenen Hackathons zur Bewältigung der Corona-Krise teilgenommen und arbeitet mit anderen Partnern an einer Blockchain-basierten Covid-App.



Über Axpo WZ Systems

Die Axpo WZ-Systems AG bietet kundenspezifische Lösungen im Bereich der krisensicheren Datenkommunikation. Dazu gehören die Projektierung, der Bau, Unterhalt und Betrieb von mission critical Datenkommunikationsinfrastrukturen sowohl im Mobile- als auch im Festnetzbereich. Zudem betreibt das Unternehmen eigene Infrastrukturen für CaaS Lösungen (Communication as a Service) und ein 7×24 Network Operation Center (NOC). Die Lösungen richten sich an alle Unternehmen, die auf eine krisensichere Datenkommunikation angewiesen sind (u.a. Blaulichtorganisationen BORS, Energieversorgungsunternehmen, Transport- und Industrieunternehmen sowie Telekommunikationsdienstleiter). Die Axpo WZ-Systems AG deckt die gesamte Wertschöpfungskette von der Beratung über die Konzeptionierung bis zur Realisierung und den Betrieb ab. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen rund 70 Mitarbeiter an den Standorten Lupfig, Baden und Belp (Bern).