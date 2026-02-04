Constructor Capital schliesst Fond l mit 110 Mio. USD für wissenschaftlich orientierte Gründer

Zürich – Constructor Capital, der Schweizer Venture-Motor des Constructor Group-Ökosystems, hat seinen ersten Fonds mit einem Volumen von 110 Millionen US-Dollar geschlossen. Der Fonds wird Seed- und Series-A-Finanzierungsrunden für eine Reihe von Startups in den Bereichen DeepTech, Software und EdTech unterstützen. Er zielt darauf ab, Gründer an der Spitze der wissenschaftlichen Forschung und der fortschrittlichen Softwareentwicklung zu unterstützen, wenn sie den Sprung vom Labor zum Markt als global skalierbare Unternehmen schaffen.

Im Gegensatz zu traditionellen Venture-Fonds verfolgt Constructor Capital einen wissenschaftlich orientierten Ansatz bei der Suche nach Investitionsobjekten, der Due Diligence und der Betreuung. Sein integriertes Netzwerk umfasst über 50 Universitäten – darunter Harvard, MIT, Oxford, Cambridge, ETH Zürich und NUS – sowie Hunderte von führenden Forschern, darunter einige Nobelpreisträger. Dadurch kann der Fonds hochtechnische Forschungsprojekte validieren und Unternehmen unterstützen, die andere Fonds als zu technologisch oder wissenschaftlich komplex erachten würden.

Matthias Winter, geschäftsführender Gesellschafter bei Constructor Capital: „Forschungslabore an Universitäten entwickeln derzeit zahlreiche Technologien, die unser Leben und das 21. Jahrhundert prägen werden, aber dennoch vom VC-Ökosystem vernachlässigt werden. Wir schliessen die Finanzierungslücke zwischen wissenschaftlicher Exzellenz und Risikokapital. Bei der Verlagerung von Unternehmen vom Labor auf den Markt sorgen wir für ein Gleichgewicht zwischen akademischer und operativer Unterstützung.“

Der Fonds wird sich bemühen, Investitionen in Höhe von 1 bis 10 Millionen US-Dollar in der Seed- und Series-A-Phase zu leiten und mitzuleiten, wobei ausgewählte Investitionen bis zu 15 Millionen US-Dollar erreichen können und eine spezielle Zuweisung für Folgeinvestitionen vorgesehen ist. Der Fonds investiert weltweit, unter anderem in Europa, den USA, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Singapur, also an allen Standorten, an denen General Partner aktiv tätig sind.

Constructor Capital konzentriert sich auf die Bereiche DeepTech, Software und EdTech. Im Bereich DeepTech unterstützt der Fonds beispielsweise neue Computerarchitekturen wie Quanten- und Photoniksysteme, wobei der Schwerpunkt auf Technologien liegt, die Optimierung, fortschrittliche Simulation und energieeffiziente Berechnungen ermöglichen. AI-native Unternehmensplattformen dominieren seine softwareorientierten Investitionen. AI-gestützte Lernplattformen bilden den Großteil seines EdTech-Portfolios, insbesondere solche, die Bildung personalisieren und Pädagogen mit Tools der nächsten Generation ausstatten.

Das Portfolio umfasst bereits mehrere wissenschaftlich orientierte Unternehmen, die an der Grenze zwischen Computerwissenschaft und fortschrittlichen Systemen tätig sind. Eine bemerkenswerte Investition ist QuEra Computing, ein führender Anbieter von Quantencomputern auf Basis neutraler Atome. Ein weiteres Unternehmen ist Lumai, das 3D-optische Rechnerarchitekturen entwickelt, die die Kosten und den Energieverbrauch von KI-Inferenzen drastisch reduzieren. Weitere Unternehmen im Portfolio von Constructor Capital sind das KI-Infrastrukturunternehmen GCore, das ERP-Unternehmen Osome und der Augmented-Reality-Anbieter VitreaLab.

Marie Lepske, General Partner bei Constructor Capital: „Wenn man in Unternehmen investiert, deren langfristiger Wettbewerbsvorteil kontinuierliche Spitzenforschung erfordert, muss man die zugrunde liegende Wissenschaft tatsächlich verstehen. Unsere General Partner sind Experten auf ihrem Gebiet, die Start-ups aufgebaut und verkauft haben, und jetzt entscheiden wir uns für Investitionen in Unternehmen, die zu diesen Fachgebieten passen. Wir können hochtechnische Teams, die den Übergang zu marktreifen Unternehmen vollziehen, kritisch bewerten, validieren und unterstützen. Und dank unseres Netzwerks aus Wissenschaftlern und Forschern schreckt uns die Komplexität, die andere Fonds zögern lassen könnte, nicht ab.“

Constructor Capital wurde vom Physiker, Informatiker, Investor und Manager Serg Bell gegründet. Bell hält nicht nur über 350 Patente, sondern hat auch Unicorns wie Acronis, Parallels und Solomon Software gegründet und zum Erfolg geführt.

Der Fonds wird von Managing Partner Matthias Winter und einem Team aus erfahrenen Unternehmern geleitet, die nun als Investoren tätig sind. Zur General Partner-Gruppe gehören Marie Lepske (DeepTech und Quantentechnologien), Alex Fine (Software und Markteinführung), Laurent Dedenis (EdTech) und Oleg Melnikov (Produkt- und Softwaresysteme).

Constructor Capital fungiert als Venture-Engine innerhalb der größeren Constructor Group, einem globalen Ökosystem, zu dem die Constructor University, Deutschlands größte private MINT-Hochschule, Forschungslabore, Constructor Start, ein eigenkapitalfreies Accelerator-Programm, und Constructor Tech, eine End-to-End-Plattform für Forschung und angewandte Innovation, gehören. Durch die direkte Einbindung wissenschaftlicher Expertise in den Investitionsprozess schließt das Unternehmen eine wichtige Lücke zwischen akademischen Durchbrüchen und Unternehmen im Venture-Bereich. Portfoliounternehmen profitieren vom direkten Zugang zu diesem Ökosystem, einschließlich Talenten, Testumgebungen und langfristigen kommerziellen Partnern.

Der Fonds wird von einer Gruppe privater Investoren unterstützt, darunter Technologieunternehmer, Family Offices, Investmentbanker und Investmentvehikel. Die Kapitalbereitstellung ist bereits im Gange. (Constructor Capital/mc/hfu)