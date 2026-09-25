CSEM lanciert mit Start-up Elevate ein neues Programm für Deep-Tech-Startups

Neuenburg – CSEM lanciert Start-up Elevate, ein neues Programm, das fünf ausgewählten Deep-Tech-Startups jeweils gezielte Unterstützung bei der Technologieentwicklung im Wert von CHF 50’000 bietet. Ziel ist es, eine entscheidende technische Hürde für das weitere Wachstum zu überwinden. Die Initiative setzt bei einer Lücke in der Technologieentwicklung an, die beim Übergang vom Prototyp zur industriellen Anwendung entstehen kann.

Die Schweiz hat sich zu einer der weltweit am stärksten auf Deep Tech ausgerichteten Volkswirtschaften entwickelt. Laut dem Swiss Deep Tech Report 2026 fliessen 63 % des in der Schweiz investierten Risikokapitals in Deep-Tech-Unternehmen – der höchste weltweit ausgewiesene Anteil. Gleichzeitig erreichte die Finanzierung von Schweizer Deep-Tech-Unternehmen 2025 mit 2,6 Milliarden US-Dollar einen Rekordwert.

Doch vielversprechende Deep-Tech-Startups zu gründen und zu finanzieren, ist nur ein Teil der Herausforderung. Um über die Prototypenphase hinauszukommen, benötigen junge Unternehmen oft spezialisierte Kompetenzen in der Technologieentwicklung, Engineering-Know-how und Infrastrukturen, die sie sich intern noch nicht leisten können.

CSEM, das Schweizer Technologie-Innovationszentrum, lanciert das Start-up Elevate Programm, um genau hier anzusetzen. Das Programm wählt fünf bereits gegründete Deep-Tech-Startups aus und stellt jedem Unternehmen einen Technical Lift im Wert von CHF 50’000 in Form eines Projekts mit CSEM-Expertinnen und -Experten zur Verfügung. Jedes Projekt konzentriert sich auf einen klar definierten Meilenstein in der Technologieentwicklung, um eine konkrete technische Hürde zu überwinden und den Weg zur industriellen Anwendung voranzutreiben.

Dabei kann es beispielsweise darum gehen, die Leistungsfähigkeit einer Technologie zu validieren, eine Komponente zu verbessern, einen Prototyp weiterzuentwickeln, ein Integrationsproblem zu lösen oder eine Technologie unter realen Bedingungen zu testen. CSEM und das jeweilige Start-up definieren den Meilenstein gemeinsam und arbeiten in einem fokussierten Projekt darauf hin.

Die Engineering-Lücke schliessen

Laut dem EY Startup Barometer Switzerland 2026 wurden 2025 insgesamt 3,3 Milliarden Franken in Schweizer Startups investiert. Ergänzt wird dieses Finanzierungsumfeld durch Universitäten, Acceleratoren, Investoren und öffentliche Förderprogramme. Das Start-up Elevate Programm baut auf diesem Finanzierungs- und Unterstützungsökosystem auf und ergänzt es um den Zugang zu spezialisiertem Know-how und Infrastruktur, wenn ein konkretes technisches Problem die weitere Entwicklung eines Unternehmens blockiert.

«Die Schweiz hat ein starkes Umfeld für Deep-Tech-Unternehmertum geschaffen, getragen von Investoren, Acceleratoren, öffentlichen Programmen und weiteren Partnern. Finanzierung und Coaching sind wesentliche Bestandteile dieses Ökosystems. Viele Herausforderungen erfordern jedoch konkrete Engineering-Expertise», sagt Bahaa Roustom, Chief Marketing and Business Development Officer bei CSEM.

«Oft benötigen Startups vor allem direkten Zugang zu den richtigen Ingenieurinnen und Ingenieuren, zur passenden Infrastruktur und zum erforderlichen Know-how, um ein konkretes Problem zu lösen. Start-up Elevate wurde entwickelt, um genau diese gezielte Unterstützung zu bieten und gleichzeitig die volle Unabhängigkeit der teilnehmenden Unternehmen zu gewährleisten.»

Fünf Unternehmen in der ersten Kohorte

Das Start-up Elevate Programm richtet sich an bereits gegründete Deep-Tech-Startups, idealerweise in der Pre-Series-A-Phase. Bewerbungen für die erste Kohorte sind bis Ende November 2026 möglich. Die ersten Projekte starten im Januar 2027. Für die erste Kohorte werden fünf Unternehmen ausgewählt.

Das Programm ist Teil von CSEM TechBridge, das verschiedene CSEM-Initiativen zur Unterstützung von Unternehmen in unterschiedlichen Innovationsphasen zusammenführt. Das CSEM Spin-off Programm unterstützt die Gründung neuer Unternehmen auf Basis von CSEM-Technologien, während der Digital Journey Award die digitale Transformation von Schweizer KMU fördert. Mit Start-up Elevate kommt ein weiterer Pfad für unabhängige Startups hinzu, die gezielte Unterstützung bei der Technologieentwicklung benötigen, um ihren nächsten Meilenstein zu erreichen. Damit schliesst das Programm eine wichtige Lücke im bestehenden Finanzierungs- und Unterstützungsökosystem.

Die Schweiz hat bewiesen, dass sie Spitzenforschung hervorbringen, Investitionen anziehen und ambitionierte Deep-Tech-Unternehmen aufbauen kann. Indem CSEM vielversprechende Technologien dabei unterstützt, konkrete Entwicklungshürden zu überwinden, sollen mehr Startups den Schritt in Richtung industrielle Anwendung schaffen. (CSEM/mc/hfu)

Für weitere Informationen : Start-up Elevate Programm