Food Brewer bringt kakaofreien Snackriegel mit Schokoladengeschmack in SBB-Züge

Horgen – Food Brewer entwickelt nachhaltige Alternativen zu Rohstoffen wie Kakao und Kaffee. Ab sofort sind die YODEL BITES des Zürcher Foodtech Startups in allen SBB-Zügen mit Speisewagen erhältlich. Der Dessert-Snackriegel wird ohne Kakao auf der Basis von lokal bezogenen Zutaten hergestellt.

Schokolade ist beliebt – gerade in der Schweiz. Gleichzeitig steht die Kakaoindustrie vor wachsenden Herausforderungen. Steigende Temperaturen und unberechenbarere Wetterbedingungen erschweren den Anbau. Zudem ist die Produktion in vielen Regionen mit Abholzung und problematischen Arbeitsbedingungen verbunden, darunter auch Kinderarbeit.

Das Zürcher Startup Food Brewer entwickelt deshalb alternative Wege zur klassischen Kakaoproduktion und verfolgt dabei zwei Ansätze: Zum einen entwickelt das 2021 gegründete Unternehmen Kakao und Kaffee mittels Zellkulturtechnologie. Dafür werden Pflanzenzellen von Kakao und Kaffee in Bioreaktoren kultiviert. Während für diese Technologie die regulatorischen Zulassungen ausstehen, ist Food Brewer bei der zweiten Produktkategorie bereits einen Schritt weiter: Hier geht es um Alternativen zu Kakao und Kaffee auf Basis lokal bezogener Zutaten. Dafür setzt Food Brewer unter anderem auf Zutaten aus Nebenströmen der Gelberbsenproduktion, welche geröstet und gemahlen werden und sich anschliessend als Grundlage für Schokoladenprodukte ohne Kakao einsetzen lassen.

Nun lanciert Food Brewer in Kooperation mit dem Schweizer Private-Label-Schokoladenhersteller Stella Bernrain die «YODEL BITES». Der Riegel mit Schokoladengeschmack wird vollständig ohne Kakao hergestellt Nach Angaben des Unternehmens enthält er rund 30 Prozent weniger Zucker im Vergleich zu konventioneller Milchschokolade. Die YODEL BITES sind in allen Zügen der SBB über die Bahngastronomie der Elvetino AG, einer Tochtergesellschaft der SBB, erhältlich. Darüber hinaus werden sie in den Stella-Bernrain-Shops in Kreuzlingen und Giubiasco sowie im Online-Shop von Food Brewer angeboten.

«Wir möchten unsere Gäste immer wieder mit neuen Angeboten überraschen. Die Yodel Bites passen hervorragend zu diesem Anspruch», sagt Renato Citrini, Leiter Angebot und Erlebnis bei Elvetino.

«Als eine der bekanntesten Marken der Schweiz bietet die SBB die ideale Plattform, um Reisenden im ganzen Land ein neues Schweizer Original vorzustellen», so Christian Schaub, CEO von Food Brewer. (startupticker.ch/mc/hfu)

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