Prevision Medicine sammelt in einer Startkapitalrunde 5,4 Millionen Dollar ein

Zürich – Prevision Medicine, ein Startup im Bereich der Präzisionsonkologie, gab bekannt, dass es in seiner Seed-Finanzierungsrunde erfolgreich 5,4 Millionen US-Dollar eingeworben hat. Die Finanzierung wird die Kommerzialisierung seines funktionellen Präzisionsmedizin-Tests für hämatologische Malignome und solide Tumoren beschleunigen. Angeführt wurde die Finanzierungsrunde von der in der Schweiz ansässigen Frühphasen-Venture-Capital-Gesellschaft ACE Ventures.

Das starke Investorenkonsortium unterstreicht das Vertrauen in den Ansatz von Prevision Medicine und umfasste unter anderem GoHub Ventures, SICTIC sowie namhafte Angel-Investoren, die sich für den Fortschritt in der Onkologie und Präzisionsmedizin engagieren.

Funktionstests stellen die nächste Herausforderung in der Präzisionsonkologie dar. Die Einzelzell-Plattform von Prevision Medicine wertet lebende, aus dem Tumor stammende Zellen eines Patienten anhand einer umfangreichen Behandlungsbibliothek aus. Durch die Messung direkter zellulärer Reaktionen liefert die Plattform umsetzbare, personalisierte Erkenntnisse, die kohortenbasierte Behandlungsstrategien in der Onkologie übertreffen. Gestützt auf veröffentlichte klinische Belege trägt PrevisionOne dazu bei, Strategien für verbesserte Behandlungsergebnisse zu unterstützen. „Prevision Medicine ist ein Pionier bei der Etablierung der funktionellen Präzisionsmedizin in der klinischen Praxis und bietet Krebspatienten neue Hoffnung“, sagt Philip Zimmermann, CEO von Prevision Medicine.

‍„Dank dieser Finanzierung und der Unterstützung durch wichtige Partner, darunter molekulare Tumorboards und Krankenkassen, sind wir in der Lage, die Behandlungsergebnisse für Patienten zu verbessern und eine kosteneffiziente Krebsversorgung anzubieten.“ – Philip Zimmermann, CEO von Prevision Medicine

„Einige der größten Fortschritte in der Krebsbehandlung könnten sich aus einer besseren Nutzung der bereits vorhandenen Medikamente ergeben. Prevision bezieht Erkenntnisse aus den eigenen lebenden Krebszellen eines Patienten in die Behandlungsentscheidung ein. Wir haben diese Finanzierungsrunde geleitet, weil wir davon überzeugt sind, dass dieses Team über die wissenschaftliche Kompetenz und die Erfahrung verfügt, um diesen Ansatz in die alltägliche Krebsbehandlung zu integrieren.“ – Steve Salom, Partner bei ACE Ventures.

„Fast die Hälfte der Krebspatienten spricht nicht auf ihre Erstlinientherapie an. Prevision Medicine hat eine klinisch validierte Methode wirtschaftlich nutzbar gemacht, mit der ermittelt werden kann, welches Medikament für den jeweiligen Patienten am besten wirkt, und die somit zu einer besseren Behandlung führt. Dahinter steht ein Team mit fundiertem wissenschaftlichem Fachwissen und langjähriger Erfahrung, dessen Mitglieder sich gut ergänzen und das eine für ein Unternehmen in dieser Entwicklungsphase ungewöhnliche Abstimmung zwischen Wissenschaft, Produkt und Geschäft aufweist.“ – Pablo Perea, Partner bei GoHub Ventures.

Der Kapitaleinsatz wird wichtige behördliche Genehmigungen und die Erstattung durch die Krankenkassen vorantreiben, um den Test für jeden Patienten zugänglich zu machen. Gleichzeitig wird das Kapital die operative Expansion in ganz Europa vorantreiben und das Unternehmen so in die Lage versetzen, der zunehmenden klinischen Akzeptanz gerecht zu werden. (Prevision Medicine/mc/hfu)