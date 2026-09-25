Metycle sichert sich eine Kreditfazilität in Höhe von 131,7 Millionen Euro

Köln – Metycle, ein in Köln ansässiger Anbieter von Sekundärkupfer und -aluminium, hat sich eine Kreditlinie in Höhe von 131,7 Millionen Euro (150 Millionen US-Dollar) gesichert. Die Kreditfazilität wurde von Rivonia Road Capital bereitgestellt, einem in Kalifornien ansässigen Private-Equity-Manager, der sich auf besicherte Kredite spezialisiert hat.

Die Kreditfazilität folgt auf die Serie-A-Finanzierungsrunde von 14 Millionen Euro im Februar 2025. Im Dezember 2023 gab das Unternehmen den Abschluss seiner Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 4,7 Millionen Euro bekannt.

Daniel Zinn, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter von Rivonia Road Capital, sagte: „Wir sind stolz darauf, Metycle bei seiner nächsten Wachstumsphase zu unterstützen. Das Unternehmen hat eine einzigartige Plattform aufgebaut, die dem globalen Markt für Recyclingmetalle mehr Transparenz, Zuverlässigkeit und Effizienz verleiht und gleichzeitig dazu beiträgt, die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Rohstoffen zu decken. Besonders beeindruckt haben uns die fundierte Branchenexpertise des Managementteams, die disziplinierte Umsetzung und die klare Vision für das Wachstum des Unternehmens.»

Neben Rivonia Road Capital zählen zu den Investoren und Finanzierungspartnern von Metycle auch 2150, das die Serie-A-Finanzierungsrunde angeführt hat, Project A, Partech, Market One Capital, Dutch Founders Fund, Crédit Agricole Leasing & Factoring sowie SCCF.

Metycle wurde 2022 von Rafael Suchan und Sebastian Brenner gegründet und ist ein vertikal integriertes Unternehmen im Bereich Sekundärmetalle, das Kupfer, Aluminium und andere Nichteisenmetalle aufkauft, aufwertet und an Industriekunden weltweit liefert. Nach Angaben des Unternehmens hat es in den letzten 12 Monaten Sekundärmetalle im Wert von mehr als 103 Millionen Euro (120 Millionen US-Dollar) gehandelt – ein Wachstum von 150 % gegenüber dem Vorjahr –, wobei das Team in 15 Ländern vertreten ist.

Zentrale Rolle von Kupfer und Aluminium in den Bereichen Elektrifizierung, Stromnetze, Rechenzentrumsinfrastruktur

Das Geschäft des Unternehmens stützt sich auf drei Säulen: einen globalen Handelsbetrieb, der Beschaffung, Verträge und Risiken verwaltet; „SmartSorting Hubs“, die mithilfe von KI-gestützter Sortierung, mechanischer Trennung und laserinduzierter Abbruchspektroskopie gemischten Schrott in Rohstoffe umwandeln, die den Spezifikationen der Käufer entsprechen; sowie „TrustTrack“, eine digitale Plattform, die Aufzeichnungen über Herkunft, Qualität, Verarbeitung und Logistik des Materials mit jeder Charge und jedem Handelsgeschäft verknüpft. Der erste „SmartSorting Hub“ von Metycle befindet sich in Maasmechelen, Belgien.

Metycle argumentiert, dass nicht die Nachfrage nach Sekundärmetallen das limitierende Element für den Markt darstellt, sondern vielmehr die Vorhersehbarkeit. Das Unternehmen verweist auf die zentrale Rolle von Kupfer und Aluminium in den Bereichen Elektrifizierung, Stromnetze, Rechenzentrumsinfrastruktur und Fertigung und argumentiert, dass eine zuverlässige Versorgung mit Sekundärmetallen die Materialsicherheit gewährleisten kann, während der Aufbau einer Primärversorgung aus dem Bergbau Jahre dauert.

Trotz seiner Bedeutung ist der Sekundärmetallmarkt nach wie vor fragmentiert; uneinheitliche Spezifikationen und Dokumentationen erschweren die Standardisierung, Überprüfung und Finanzierung von Transaktionen in grossem Massstab – eine Lücke, die das Unternehmen durch eine Kombination aus Handel, physischer Verarbeitung und digitaler Überprüfung zu schliessen versucht.

„Unsere Chance besteht darin, die Sekundärversorgung so zu gestalten, dass sie sich eher wie ein industrieller Rohstoff verhält: spezifiziert, rückverfolgbar und zuverlässig geliefert. Diese Anlage versetzt uns in die Lage, über dieses System deutlich mehr Material zu finanzieren und Kunden in viel grösserem Umfang zu bedienen.“, sagte Suchan, Mitbegründer und Geschäftsführer von Metycle.

Nach Angaben des Unternehmens wird die Kreditfazilität es ihm ermöglichen, grössere Transaktionen mit physischem Metall zu finanzieren, grössere Mengen an recycelten Rohstoffen zu bewegen und seine Lieferungen an industrielle Abnehmer und Hütten weltweit auszuweiten. Die Kreditfazilität bietet dem Unternehmen zudem einen wiederverwendbaren Rahmen, um die Abwicklung mit Lieferanten zu beschleunigen und gleichzeitig seinen Industriekunden grössere und beständigere Liefermengen an bestimmten Sekundärrohstoffen zu gewährleisten. (EU-Startups.com/mc/hfu)

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