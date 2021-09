Fintech OneFor fordert den Überweisungs- und Zahlungsmarkt heraus

Düsseldorf – OneFor, ein paneuropäisches FinTech-Unternehmen, ist mit einer neuen Lösung auf den Markt gekommen, die grenzüberschreitende Geldüberweisungen und Zahlungen ermöglicht und die mehrere hundert Milliarden Euro schwere Überweisungs- und Zahlungsbranche revolutionieren möchte. Mit einer Transaktionszeit von weniger als einer Sekunde und bis zu 70% niedrigeren durchschnittlichen Transaktionskosten ist OneFor in der Lage, Millionen von Menschen, darunter auch Migranten, deren Lebensunterhalt vom internationalen Senden und Empfangen von Geld abhängt, optimal zu bedienen. Seine Karten-Eigenschaften werden von Mastercard unterstützt.

Die Registrierung in der OneFor-App dauert nur wenige Minuten und ermöglicht es den Nutzern, Zahlungsempfänger direkt aus dem Adressbuch ihres Telefons hinzuzufügen. Die angeschlossenen Personen erhalten unabhängig von ihrem Aufenthaltsort ein elektronisches Portemonnaie und eine einsatzbereite Mastercard-Debitkarte, die Online- oder POS-Zahlungen und Bargeldabhebungen an Geldautomaten in dem Land ermöglicht, in dem sie leben. Dies ist äußerst bequem für die Absender von Überweisungen und revolutionär für Millionen von Empfängern ohne Bankverbindung weltweit, die derzeit unterversorgt sind oder komplizierte und teure Verfahren in Kauf nehmen müssen.

Kostenlose App, fixe Gebühren

Die App und das e-Wallet sind kostenlos. Um sich zu qualifizieren, benötigen die Nutzer lediglich einen lokal anerkannten Personalausweis und einen Adressnachweis (z. B. eine Telefonrechnung). Mit festen Gebühren von 2,70 €, unabhängig vom internationalen Überweisungsbetrag, ermöglicht OneFor der UN und der Weltbank, ihr Ziel der nachhaltigen Entwicklung (SDG) zu erreichen. Dies steht im Gegensatz zu den meisten der bestehenden Lösungen die in der Regel teurer sind und einige Stunden bis einige Tage dauern. Mit einem weltweiten Überweisungsmarkt, der 1 Milliarde Menschen umfasst, bestehend aus fast 200 Millionen im Ausland tätigen Arbeitskräften mit 800 Millionen Familienangehörigen und Verwandten auf der Empfängerseite in der Heimat, geht die Wirkung von OneFor weit über die Industrie hinaus und zielt darauf ab, Leben und Lebensgrundlagen zu verbessern.

OneFor ist jetzt im Vereinigten Königreich und in allen EU-Ländern verfügbar, wobei der Schwerpunkt ab sofort auf dem Vereinigten Königreich, Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Griechenland, Italien und Spanien liegt und diese mit den ersten Empfängerländern in Nordafrika, Südosteuropa und Lateinamerika verbindet.

Emotionale Schnittestelle

Ein weiteres herausragendes Merkmal von OneFor ist seine «emotionale» Schnittstelle, denn OneFor hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Finanzwesen zu vermenschlichen, Menschen zu verbinden und die finanzielle Eingliederung zu fördern, indem es ein Ökosystem gemeinsamer Erfahrungen auf der ganzen Welt aufbaut. OneFor ermöglicht es den Nutzern, mit ihren nahen und fernen Kontakten zu chatten und ihnen «Polaroids» und «Geschenke» zu schicken, wodurch die emotionale Seite der Überweisung verstärkt wird.

Marco Abele, Co-CEO von OneFor, sagte: «Wir glauben, dass es bei Geld um mehr geht als um Transaktionen – Es geht um die Verbindungen, Erfahrungen und Möglichkeiten, die es eröffnet. Unser Ziel für OneFor ist, dass OneFor Transaktionen in Momente emotionaler Verbundenheit verwandelt, Zahlungen in gemeinsame Erfahrungen und die finanzielle Eingliederung in eine Kraft für sozialen Fortschritt und wirtschaftliches Potenzial».

«Wir haben einen ehrgeizigen Wachstumsplan und wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, um ein Modell zu entwickeln, das es uns ermöglicht, zu skalieren», fügte Fatih Bektas, Co-CEO von OneFor, hinzu. «Neben den Überweisungen entwickeln wir andere Zahlungsfunktionen. Dazu gehört die bevorstehende Einführung einer QR-Code-Lösung für lokale Märkte mit einem wesentlich günstigeren und sofortigen mobilen POS für «Touch & Go»-Händler, wie Kleinunternehmer oder Lieferdienste.» (OneFor/mc/hfu)