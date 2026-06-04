Der DFB investiert in Coachbetter

Frauenfeld – Der Deutsche Fussball-Bund (DFB) beteiligt sich an Coachbetter und wird strategischer Gesellschafter. Mit dem Investment baut der grösste Sportverband der Welt – über 8 Millionen Mitglieder und mehr als 24.000 Vereine – gemeinsam mit Coachbetter die digitale Infrastruktur für den Amateurfussball aus.

Coachbetter ist die führende Plattform für Vereins- und Team-Management im Fussball. Heute arbeiten Spitzenklubs der City Football Group (u.a. Manchester City), Borussia Dortmund, nationale Verbände sowie tausende Amateurvereine weltweit mit Coachbetter. Zu den Gesellschaftern zählen neben den internationalen Venture-Capital-Investoren Brighteye Ventures, Swiss Founders Fund und ZEN11 auch Persönlichkeiten, die den Fussball auf höchstem Niveau geprägt haben – darunter Hansi Flick, Julian Draxler und Paul Lambert.

Patrick Patzig, Co-Founder & CEO Coachbetter, ergänzt: «Der Amateurfussball steht vor seiner grössten digitalen Transformation. Dass der DFB als grösster Sportverband der Welt Gesellschafter wird, ist für uns ein klares Signal: Wir bauen die Plattform, auf der Fussball weltweit organisiert, trainiert und entwickelt wird. Deutschland ist der Startpunkt – die Ambition ist global.“

Als Unternehmen des «DFB-Innovationsportfolios» entwickelt Coachbetter gemeinsam mit dem Verband digitale Lösungen für den Amateurfussball. Ein zentrales Vorhaben ist das «Digitale Vereinsheim» – ein gemeinsames Projekt zur Vereinsverwaltung und zum Vereinsmanagement im Amateurfussball, das die tägliche Arbeit von Vereinen, Ehrenamtlichen und Mitgliedern spürbar entlasten wird. Die Zusammenarbeit stärkt den deutschen Vereinsfussball und schafft zugleich die Basis, von der aus Coachbetter international weiter wachsen kann. Der Markt ist riesig: Weltweit gibt es Millionen von Fussballvereinen, die bisher digital weitgehend unversorgt sind. (pd/mc/pg)