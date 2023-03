DoiT und Tenity arbeiten zusammen, um Fintech- und Insurtech-Startups mit Cloud-Know-how zu versorgen

Zürich – DoiT International (DoiT), globaler Anbieter von Cloud-Technologie und Beratungsdiensten, und Tenity (früher bekannt als F10), ein globales Innovationsökosystem und Frühphaseninvestor für die Finanzindustrie mit Hubs in der Schweiz, Singapur, Skandinavien und im Baltikum Spanien, schmieden eine Partnerschaft, um den Portfoliounternehmen von Tenity ein beschleunigtes Wachstum zu ermöglichen.

Durch diese Partnerschaft wird DoiT zu einem der vertrauenswürdigen Cloud-Partner von Tenity, der den Startups von Tenity, sowohl aktuellen als auch Alumni, rund um die Uhr Zugriff auf erstklassige Cloud-Technologie und -Dienste auf Amazon Web Services (AWS), der Google Cloud-Plattform (GCP) und Microsoft Azure bietet.

Durch diese wichtige Partnerschaft wird Tenity seinen Startups und Alumni Zugang zu über 150 erfahrenen Cloud-Experten bei DoiT verschaffen, die Schulungs-Workshops und Beratung zum Aufbau cloudbasierter Produkte und zur Optimierung der Cloud-Kosten anbieten werden. DoiT wird den Fintechs Expertenwissen zur Cloud-Kostenoptimierung, Implementierung von integrierten, hochentwickelten Big Data- und Machine Learning (ML)-Diensten sowie Cloud Marketplace-Integration und GTM-Support zur Verfügung stellen. Dies wird Tenity in die Lage versetzen, eine noch aktivere Rolle bei der Stimulierung des Wachstums seiner Portfoliounternehmen zu spielen, ihnen dabei zu helfen, Markteinführungsstrategien zu beschleunigen und Wege zu Wachstum, Skalierung und Umsatz zu ebnen.

DoiT nutzt die Partnerschaft mit Tenity, um sein Wachstum in der EMEA-Region weiter voranzutreiben, mit besonderem Fokus auf die Schweiz und Österreich, wo es ein schnelles Wachstum verzeichnet. DoiT unterstützt Digital-Native-Technologieunternehmen in verschiedenen Branchen, darunter eine wachsende Zahl von Fintech-Unternehmen auf der ganzen Welt, mit prominenten Beispielen wie Current, der deutschen Neo-Bank N26 in den USA oder eToro, einer der grössten Handelsplattformen Europas, in Israel.

„Die Partnerschaft mit Tenity wird es seinen Portfoliounternehmen ermöglichen, das Wachstum zu beschleunigen und das Kundenerlebnis neu zu gestalten, indem sie Daten und Cloud-Technologie nutzen, um die Entscheidungsfindung zu verbessern, leistungsstarke Cloud-basierte Produkte zu entwickeln und ihre Cloud-Kosten zu optimieren. DoiT freut sich darauf, Tenitys innovatives Ökosystem von Fintech- und Insurtech-Startups auf ihrem Weg in die Cloud zu unterstützen. Wir freuen uns, ihr Wachstum zu fördern, indem wir erstklassigen technischen Support und Beratung bieten“, sagt Marc Stolz, Partner Development Manager EMEA bei DoiT.

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit DoiT. Die Partnerschaft ermöglicht es unseren Portfolio-Startup-Unternehmen, die neuesten Cloud-Technologien zu nutzen, der Zeit voraus zu bleiben und neue Geschäftsmöglichkeiten zu nutzen“, fügt Marc Hauser, Head of Tenity Europe, hinzu. (Tenity/mc/hfu)

