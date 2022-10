Edelweiss: Angebotsausbau auf der Langstrecke und wieder mehr Nonstop-Flüge

Auf den Sommerflugplan 2023 bietet Edelweiss 21 Ferienziele in 15 Ländern an. Das Angebot wird vor allem zu den beliebten Zielen in Nordamerika, der Karibik und Costa Rica ausgebaut.