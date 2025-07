Elysium Lab wird von Blockstream übernommen

Über Blockstream

Blockstream wurde 2014 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Bitcoin- und Blockchain-Infrastruktur mit Büros und Teammitgliedern auf der ganzen Welt. Als Technologielieferant für das Liquid Network bietet Blockstream eine Sidechain-Lösung, die sichere, vertrauenswürdige Bitcoin-Swap-Abwicklungen und robuste Smart Contracts ermöglicht und Finanzinstitute in die Lage versetzt, Vermögenswerte effizient zu tokenisieren. Core Lightning des Unternehmens ist eine führende Implementierung des offenen Lightning Network-Protokolls, das für Bitcoin Lightning Network-Implementierungen in Unternehmen weit verbreitet ist. Blockstream Jade, eine Open-Source-Hardware-Wallet, bietet fortschrittliche Sicherheit für Bitcoin und Liquid Assets in einem einfach zu bedienenden Formfaktor. Für Verbraucher ist die Blockstream App eine äußerst sichere und benutzerfreundliche Bitcoin-Wallet.



Über Elysium Lab

Elysium Lab ist ein Schweizer Unternehmen für digitale Sicherheit, das von Aron Clementi und Gianmarco Guazzo gegründet wurde, zwei Unternehmern, die in Sachen Bitcoin-Nutzbarkeit und schlüssellose Authentifizierung führend sind. Das in Lugano ansässige Unternehmen ist Teil der Lugano Plan B-Initiative und des USI Startup Centre, was die wachsende Führungsrolle der Schweiz in der Bitcoin-Infrastruktur widerspiegelt.