F10 Schweiz kündigt 13 Startups für die neunte Durchführung seines Inkubationsprogramms an

Zürich – Die neunte Ausgabe des F10-Inkubationsprogramms präsentiert eine Vielzahl innovativer Startups in der Frühphase, die Lösungen in Bereichen wie Web3, Nachhaltigkeit, Proptech, Regtech, Wealth Management, InsurTech und Investing anbieten.

Das 5-monatige Programm, das am 29. August begann, konzentriert sich darauf, den Startups bei der Validierung ihrer Ideen und Markteinführungsstrategien zu helfen. Ausserdem bietet es Pitch-Trainings und Unterstützung im Investitions- und Fundraising-Prozess. Die Startups erhalten gezieltes Coaching und Zugang zu einem umfangreichen Netzwerk von Mentoren, Experten und Investoren. Das Inkubationsprogramm gipfelt in einem Demo Day am 15. Dezember.

Die Kohorte umfasst 13 disruptive Pre-Seed- und Seed-Startups aus 3 Ländern, davon 5 aus der Schweiz.

Marc Hauser, Leiter von F10 Europe: «Wir freuen uns sehr auf die 9. Inkubationsgruppe in Zürich. Der Wettbewerb um die Aufnahme in das Programm war intensiv und ich gratuliere allen ausgewählten Teams. Die Mischung aus verschiedenen Anwendungsfällen wird das F10-Ökosystem hervorragend ergänzen und das Team freut sich auf die Zusammenarbeit mit den Gründern.»

Die 13 Startups von Incubation Batch 9:

Cober.io (Spanien)

Cober.io hat es sich zur Aufgabe gemacht, den elektronischen Handel zu schützen und ihm durch eingebettete Versicherungen zu Geld zu verhelfen.

Crowdgenix (Spanien)

Crowdgenix ist ein dezentraler Multi-Chain-Inkubator, Launchpad und eine DEX-Plattform, die mehrere Anlageklassen anbietet, darunter Utility-, Sicherheits-, Hybrid- und nicht-fungible Token.

Cryptoeasy (Schweiz)

Cryptoeasy ist eine profil- und portfoliobasierte DeFi-Schnittstelle, die es Anlegern ermöglicht, diversifizierte Portfolios beliebiger Anlageklassen zu entdecken, aufzubauen, zu verfolgen, zu kaufen und sich an ihnen zu beteiligen.

Cryptotechfin (Spanien)

Cryptotechfin ist die algorithmische Investment-Technologieplattform der nächsten Generation für den Kryptomarkt.

Delega (Schweiz)

Delega revolutioniert die Verwaltung von Unterschriften. Delega ist ein innovatives digitales Tool, das von Branchenvertretern mitentwickelt wurde und Unternehmen und Banken in die Lage versetzt, diesen komplexen Prozess von Anfang an richtig zu gestalten.

Eco2wallet (Spanien)

Eco2wallet ist ein preisgekröntes, von Frauen geführtes, von der EU gefördertes, nachhaltiges Fintech-Unternehmen, das mit einer Debitkarte arbeitet, die bei jedem Einkauf Bäume pflanzt, und mit einem «Pokemon», das sich entwickelt, wenn man nachhaltige Einkäufe tätigt.

Emilian (Schweiz)

Emilian ist ein InsurTech-as-a-Service-Unternehmen, das Versicherungsanbietern hilft, den Vertrieb zu steigern. Mit der ersten B2B-Empfehlungsplattform automatisieren wir den Abgleich von Versicherungsangeboten und Risikobereitschaft mit den Bedürfnissen von Gruppen von Versicherungsnehmern.

FinFinder.ch (Schweiz)

FinFinder.ch ist eine KI-basierte Matching-Plattform für qualifizierte Finanzberater. Kostenlos, digital, unabhängig.

Insaas.ai (Deutschland)

Insaas.ai bietet automatisierte Marktforschung für Versicherungen, um einen nachhaltigen Go-to-Market für bestehende und neue Produkte zu ermöglichen.

myEGO (Deutschland)

myEGO liefert die nächste Generation der Infrastruktur für digitale Identität: Dezentralisiert & SSI.

Reloop (Spanien)

Von der Kostenstelle zur Umsatzstelle: Sofortige Rückerstattungen von Reloop machen Online-Händler profitabler, indem sie eine Lösung bereitstellen, die Retouren reduziert, manuelle Prozesse beseitigt und die Kundenbindung fördert.

TransferChain (Schweiz)

TransferChain ist eine Blockchain-basierte, plattformübergreifende Software, die verteilten Cloud-Speicher, Dateitransfer und Instant Messaging miteinander verbindet.

Twire (Schweiz)

Twire hilft Web-Pionieren, leistungsstarke web3-Unternehmen aufzubauen. Wir helfen web3-Buildern dabei, am Erfolg ihrer Arbeit teilzuhaben.

F10 hat Bewerbungen für das nächste F10-Inkubationsprogramm in den nordischen und baltischen Ländern für innovative Fintech- und Insurtech-Startups aus dem Bereich Klima geöffnet. Bewerbungen sind auch für das Inkubationsprogramm Batch 10 in der Schweiz möglich. Verpassen Sie diese Gelegenheiten nicht. (F10/mc/hfu)