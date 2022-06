FinTech amnis schliesst Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 8,6 Mio Franken ab

Zürich – AMNIS Treasury Services AG (amnis), ein 2014 gegründetes Zürcher FinTech-Unternehmen mit dem Ziel, internationale Bankgeschäfte für KMU zu vereinfachen, hat erfolgreich eine Serie-A-Finanzierungsrunde in der Höhe von 8,6 Mio Franken abgeschlossen. Das Investment-Management Unternehmen Lansdowne Partners hat dabei als Lead-Investor agiert. Das zusätzliche Kapital wird in die weitere Produktentwicklung und Europa-Expansion investiert.

Amnis bietet kleinen und mittleren Unternehmen eine internationale Banking-Lösung, um Geld ins Ausland zu senden, Währungen zu wechseln und Zahlungen mittels individueller IBAN-Konten zu empfangen. Die Plattform schafft mehr Transparenz im internationalen Zahlungsverkehr und ist auf die Bedürfnisse von KMU zugeschnitten, wodurch sie ihnen einen globalen Wettbewerbsvorteil sichert. In den letzten 12 Monaten hat das Unternehmen fünf neue Länder erschlossen, drei zusätzliche Büros in Vaduz, Wien und Prag eröffnet und sein Team verdreifacht. Darüber hinaus ist das über die Plattform abgewickelte Zahlungsvolumen im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 100% gestiegen.

Die neue Finanzierung ermöglicht es amnis, die Kernressourcen des Unternehmens zu stärken und die Expansion in weitere europäische Märkte voranzutreiben. Lead-Investor ist die Investment-Management Firma Lansdowne Partners, die mit ihren Investitionen technologische Innovationen in Europa fördert. Spicehaus Partners, Lead-Investor in der vorherigen Finanzierungsrunde, hat als Co-Lead-Investor fungiert. Daniel Andres, Co-Founder und Partner bei Spicehaus Partners, sagt dazu: «Ich bin überzeugt, dass amnis das beste Beispiel für Schweizer Innovation und Expertise ist. Mit ihrem hervorragenden, auf KMU zugeschnittenen Dienstleistungsportfolio sind sie bestens auf die internationale Expansion vorbereitet.» (mc/pg)

amnis