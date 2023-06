Health Yourself gewinnt den Startfeld Diamant, ConcentrAid den Rohdiamanten

St.Gallen – Zum zwölften Mal hat die St.Galler Kantonalbank Jungunternehmen aus der Ostschweiz ausgezeichnet. Den Startfeld Diamant gewinnt Health Yourself aus St. Gallen. ConcentrAid aus Kesswil erhält den Rohdiamanten für die beste Geschäftsidee.

Health Yourself gewinnt Startfeld Diamant

Das Unternehmen Health Yourself gewinnt damit 30’000 Franken Preisgeld. Das Team macht Routine Gesundheitsdienstleistungen digital und von zuhause aus zugänglich. Wer will, kann Labortests bequem zuhause durchführen. Das Startup bietet auch personalisierte Ergänzungspräparate wie Vitamine und Mineralstoffe sowie Medikamentenabos an.

Christian Schmid, Jurypräsident Startfeld Diamant und CEO der SGKB: «Viele Menschen nutzen Routineuntersuchungen nicht, weil sie deswegen nicht zum Arzt gehen wollen oder können. Von der Möglichkeit beispielsweise einen Allergietest digital und im Selfservice von zu Hause aus durchführen zu können, profitieren nicht nur Patienten, sondern dank tieferer Kosten auch das gesamte Gesundheitssystem.»

ConcentrAid gewinnt Rohdiamant

Die Arbeit in den eigenen vier Wänden hat durch die Digitalisierung und die Pandemie einen Schub bekommen. Doch die neue Freiheit des Heimbüros kann neben den Vorteilen auch Schattenseiten haben. So können Ablenkungen, Einsamkeit oder Mangel an Motivation die Produktivität beeinflussen. Das Startup aus Kesswil verspricht mit ihrer digitalen Co-Working-Plattform Abhilfe. Über eine Outlook-ähnliche Kalenderansicht verabreden sich zwei Personen per Video zum konzentrierten Arbeiten. Für ihre Geschäftsidee gewinnt das Startup den Rohdiamanten mit 10’000 Franken Preisgeld.

Weitere Startups aus der Ostschweiz ausgezeichnet

Die weiteren vier Finalisten wurden mit je 5’000 Franken ausgezeichnet:

Diamant

Planum Int. AG (Staad) entwickelte eine neuartige Lösung zur Glättung und Verdichtung von Beton. Modernes Bauen wird qualitativ besser, profitabler und schneller.

Siresca AG (Frauenfeld) ist ein Tech-Startup, dass eine Augmented-Reality Softwarelösung für Elektroprofis entwickelt hat. Elektroplaner, Projektleiter und Installateure arbeiten digital effizient zusammen.

Rohdiamant

Rohdiamant

Via Communa (St.Gallen) ist ein digitales Rehabilitations-Ökosystem für eine optimale Genesung nach einem Schlaganfall.

VirtualAlpha (Mels) ist eine Webplattform, auf der Schülerinnen und Schüler sowie Studierende die Finanzmärkte ohne finanzielles Risiko besser kennenlernen können.

Publikumspreis geht an Shop Ahoi

Der Publikumspreis von CHF 2’500 geht jeweils an das Jungunternehmen mit den meisten Stimmen im Online-Voting. Mit 992 Stimmen hat Shop Ahoi aus St. Gallen den diesjährigen Publikumspreis gewonnen. Ahoi ist ein Kinderladen mit Fokus auf Inklu-sion, Diversität und Nachhaltigkeit. Neben Secondhand-Kinderkleidern haben wir diversitätssensible Spielsachen und inklusive Kinderbücher im Angebot. (SGKB/mc)