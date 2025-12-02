illumicell AI wird als erstes Startup Mitglied des renommierten STS-Forums

Kyoto – illumicell AI , ein amerikanisch-schweizerisches Startup, das Pionierarbeit im Bereich der KI-gestützten Zell-in-Flüssigkeit-Diagnostik leistet, wurde offiziell zum Mitglied des Science and Technology in Society (STS) Forum gewählt. Dies ist das erste Mal in der Geschichte des Forums, dass ein Startup die Mitgliedschaft erhält.

Das STS-Forum, das oft als Weltwirtschaftsforum der Wissenschaft bezeichnet wird, bringt weltweit führende Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft und Industrie zusammen, um die Zukunft der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Politik zu gestalten. Die Mitgliedschaft ist ein kuratierter und dauerhafter Status, der Organisationen vorbehalten ist, deren Innovationen als langfristig gesellschaftlich relevant angesehen werden.

„Es ist eine Ehre, das erste Startup-Mitglied des STS-Forums zu werden, und es zeigt, dass die Arbeit von illumicell AI strategisch relevant für die Gestaltung der globalen Wissenschaftspraxis und -politik ist“, sagte Michel Bielecki, MD, MPH, Mitbegründer von illumicell AI. „Unsere Mission war es schon immer, diagnostische Erkenntnisse in Echtzeit zugänglich und umsetzbar zu machen. Diese Anerkennung unterstreicht, dass der Einsatz von KI im Gesundheitswesen nicht nur eine technische Revolution ist, sondern auch eine Verantwortung für die öffentliche Gesundheit darstellt.“

„Das STS-Forum setzt sich dafür ein, dass wissenschaftliche Innovationen sowohl für Patienten als auch für die Gesellschaft echte, messbare Vorteile bringen“, sagte Dr. Henry McKinnell, ehemaliger Vorsitzender und CEO von Pfizer. „Die Aufnahme eines innovativen Startups wie illumicell AI ist ein entscheidender Moment für die Integration disruptiver Technologien in die globale Gesundheitsstrategie.“

„Die Aufnahme von illumicell AI als erstes Startup-Mitglied des STS-Forums ist ein historischer, symbolischer Schritt“, sagte Felix Moesner, Wissenschaftskonsul der Schweiz und CEO von Swissnex in Japan. „ Dies unterstreicht sowohl die Führungsrolle der Schweiz bei Deeptech-getriebenen Innovationen als auch die Bedeutung der Abstimmung von Forschung, Unternehmertum und Governance, um Vertrauen in die Wissenschaft aufzubauen.“

Mit der STS-Mitgliedschaft tritt illumicell AI einem elitären Netzwerk von Institutionen bei, darunter nationale Laboratorien, Spitzenuniversitäten und Fortune-100-Unternehmen. Diese Anerkennung positioniert das Startup nicht nur als Innovator im Bereich der Medizintechnik, sondern sichert ihm auch einen Platz am Tisch, an dem globale Gesundheitsstandards festgelegt werden. (illumicall/mc/hfu)