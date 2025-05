NovaMea schliesst Serie A-Runde über 9 Millionen USD ab

Saint-Sulpice – NovaMea hat eine Serie-A-Finanzierungsrunde über 9 Mio. USD abgeschlossen hat. Diese Runde wird von mehreren internationalen VCs getragen. Die Mittel werden für die Ausweitung der Produktion unserer firmeneigenen Membranen, Ionomere und katalysatorbeschichteten Elektroden, für die Vorbereitung des internationalen Markteintritts und für weitere Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten verwendet.

NovaMea hat klassenbeste Anionenaustauschmembranen (AEMs), Ionomere und edelmetallfreie Katalysatoren für Anionenaustauschmembran-Wasserelektrolyseure entwickelt, eine aufstrebende und vielversprechende Technologie zur Herstellung von grünem Wasserstoff in grossem Massstab und zu niedrigen Kosten. Die Produkte wurden von mehreren frühen Anwendern validiert.

Dr. Xile Hu Mitbegründer und Vorsitzender von NovaMea: «Ich möchte dem NovaMea-Team dafür danken, dass es seine Talente in dieses aufregende und zugleich herausfordernde Unterfangen investiert. Nichts von dem, was wir erreicht haben, wäre ohne Ihren Mut, Ihre Hingabe, Ihre Ausdauer und Ihre harte Arbeit möglich gewesen. Besonders hervorheben möchte ich Dr. Xingyu Wu , unser Mitbegründer und Geschäftsführer des Unternehmens, der diese Reise von Anfang an auf sich nahm und die technischen Entwicklungen, die Pilotproduktion und die Beziehungen zu den Kunden beaufsichtigte.

Ich möchte unseren neuen und bestehenden Investoren für ihr Vertrauen in unsere Technologien, unsere Vision und das Marktpotenzial unserer Produkte danken. Grüner Wasserstoff hat ein enormes Potenzial für die Dekarbonisierung verschiedener Industriesektoren, aber aufgrund der hohen Kosten der derzeitigen Produktionstechnologien wird er nur langsam eingesetzt. Diese Schwierigkeit sollte eher eine Motivation als ein Hindernis für Investitionen in neue Technologien in diesem Bereich sein. Ich freue mich, dass diese Investoren und wir hier die gleiche Auffassung teilen.» (NovaMea/mc/hfu)