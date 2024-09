Planzer und LOXO entwickeln die City-Logistik weiter

Dietikon – Das Schweizer Logistikunternehmen Planzer und das Tech-Startup LOXO haben in der Stadt Bern erstmals ihr Ko-Pilotprojekt «Planzer – Dynamic Micro-Hub w LOXO» gestartet. Mit vereinter Expertise aus Logistik und Technologie möchten die beiden Schweizer Unternehmen die City-Logistik in der Schweiz auf ein neues Level heben.

Immer mehr Städte und Agglomerationen streben nachhaltige Verkehrslösungen an, da die Folgen von Klimawandel und Emissionsbelastung steigen und sich die Platzverhältnisse für die Versorgung verschlechtern. Hochautomatisiertes Fahren des Levels 4 (ohne Fahrpersonal im spezifischen

Anwendungsfall) ist weltweit und in der Schweiz auf dem Vormarsch. Im Frühjahr 2025 tritt voraussichtlich die neue Verordnung über das automatisierte Fahren (VAF)1 in Kraft. Für die Gütermobilität und die Zustellung von Paketen auf der letzten Meile birgt das enorme Chancen.

Effiziente Zustellung bis zur Haustür

Um dieses Potenzial wertschöpfend zu nutzen und den steigenden Anforderungen an städtische Lieferketten gerecht zu werden, haben Planzer und LOXO das Projekt «Planzer – Dynamic Micro-Hub w LOXO» ins Leben gerufen. Weitere am Projekt beteiligte Partner sind: Stadt Bern, Bozzio AG, Bosch AG, SwissMoves, Noviv Mobility AG, SAAM. Der dynamische Micro-Hub zählt zu den fortschrittlichsten Anwendungen automatisierter Technologien in der Paketzustellung.

Dazu hat LOXO die Navigationssoftware LOXO Digital Driver sowie zwei Wechselboxen, welche von Kyburz und Planzer speziell für diese Anwendung konzipiert wurden, in ein VW-Nutzfahrzeug des Typs ID. Buzz integriert. Als Hommage an die Gründerfamilie hat Planzer das Fahrzeug auf den Namen Mathilde getauft.

Pilotphase in der Stadt Bern

In der zweijährigen Pilotphase in der Stadt Bern navigiert Mathilde mehrmals täglich vom Planzer-Bahncenter an der Murtenstrasse zu 14 für die Warenfeinverteilung strategischen Umschlagepunkten. Diese Punkte sind über das Gebiet der Stadt Bern verteilt, es verbindet sie ein bewilligtes Streckennetz von 67 Kilometern, teilweise mit anspruchsvollsten Verkehrssituationen wie viel Fahrrad- und Fussverkehr. Hier werden die zwei Wechselboxen, in welchen sich Pakete befinden, auf elektrische Kleinfahrzeuge umgeladen und von den Fahrerinnen und Fahrern von «Planzer Paket» an die Endkunden geliefert. Nach erfolgreichem Abschluss der Pilotphase visieren Planzer und LOXO eine Eigenentwicklung mit acht Wechselboxen und deren Rollout in weiteren Schweizer Städten an.

Für den Lebensraum Stadt engagiert

Das Pilotprojekt gibt den Startschuss für eine daten- und dynamikgetriebene urbane City-Logistik. Mit einer weitgehend emissionsfreien Zustellung trägt es zu mehr Nachhaltigkeit für die Stadt als Lebensraum bei. «Planzer – Dynamic Micro-Hub w LOXO» soll ein Beispiel werden, dass ökologische und ökonomische Ziele Hand in Hand gehen können. Als zukünftige Betreiberin von selbstfahrenden Fahrzeugen in der Schweiz will Planzer die anstehende Nachhaltigkeitstransformation der Nahzustellung mitgestalten. Im Rahmen seiner Strategie «City-Logistik 2028 – Dynamik auf der letzten Meile» verfolgt das Familienunternehmen ein weiteres Projekt im Bereich des hochautomatisierten Fahrens. Das Pilotprojekt mit LOXO in Bern gilt als weitsichtige Erweiterung des aktuellen City-Logistik-Konzepts von Planzer.

Intelligente Automatisierung skalierbar machen

LOXO will mit der Integration des LOXO Digital Driver – der ersten Navigationssoftware Europas auf öffentlichen Strassen – die künstlich intelligente Level-4-Technologie im Stadtmassstab von Schweizer Städten validieren. Die Schweizer Zulassung dieses Autonomielevels erfolgt in mehreren Phasen. Die Software-as-a-Service (SaaS)-Lösung von LOXO lässt sich in nahezu jedes Drive-by-Wire-Fahrzeug integrieren. Speziell für den Nutzfahrzeugsektor entwickelt, erhöht sie mit virtuellem Mapping ihre Skalierbarkeit und sorgt dafür, dass der Betrieb schnell und kostengünstig bleibt. (pd/mc/pg)