quitt übernimmt das Westschweizer B2C-Geschäft von familizy (Gruppe pop e poppa)

Zürich – Noch als Dienstleistungsplattform mit automatisierter Legalisierung von Arbeitsverhältnissen gestartet, hat sich das ETH-Spin-off quitt heute erfolgreich als Schweizer Marktführer fürs Anstellen und Abrechnen von Haushaltshilfen etabliert. Durch die Übernahme des B2C- Geschäfts von familizy ab 2024 will das Zürcher Startup nun seine Präsenz in der Westschweiz stärken.

quitt übernimmt seit 2011 in der Schweiz und seit 2022 auch in Deutschland für Privatpersonen die korrekte Anmeldung, Versicherung und Lohnabrechnung ihrer Haushaltshilfen. Der Grossteil der fast 9’000 quitt-Kunden befindet sich nach wie vor in der Deutschschweiz.

Familizy übergibt Verwaltung privater Arbeitskräfte an quitt

Seit 10 Jahren unterstützt die Gruppe pop e poppa mit ihrem Produkt Familizy Mitarbeitende über ihr Employee Assistance Program (EAP) bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Für ihre Westschweizer Kunden war bis zum August dieses Jahres auch die Verwaltung privater Arbeitskräfte wie Nannys Teil ihres Services. Um sich verstärkt auf ihre Haupttätigkeit des EAP zu konzentrieren, hat Familizy nun beschlossen, diesen Geschäftsbereich zusammen mit dem lokalen Kundenbetreuer quitt zu übertragen. Nach einer Übergangsphase von vier Monaten werden die Kunden ab dem 1. Januar 2024 unbeschränkten Zugriff auf den quitt-Service haben.

Partnerschaft eröffnet Wachstumsschancen in der Romandie

Damit ist quitt ab sofort fester Bestandteil des familizy-Services. Alle familizy-Kunden, die im Rahmen des EAP eine Haushaltshilfe beschäftigen möchten, werden für die Administration derselben an quitt weiterverwiesen. Die Kunden können als Ergebnis dieser Partnerschaft auf einen automatisierten Online-Service, zu bedienen per App, zurückgreifen. Für quitt eröffnet die Teilübernahme des Unternehmens mit Sitz in Fribourg Wachstumschancen in der Romandie. (quitt/mc/hfu)