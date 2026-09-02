Serwas Technologies sichert sich sechsstelliges Pre-Seed Investment

Innsbruck – Das Innsbrucker GreenTech Startup Serwas Technologies hat das erste Closing seiner Pre Seed Finanzierungsrunde über knapp 300.000 Euro erfolgreich abgeschlossen. Angeführt wird die Finanzierungsrunde von Gateway Ventures als Lead Investor. Beteiligt sind zudem Business Angels aus dem Pioneers Club sowie das MCI Innsbruck. Im Rahmen eines für Oktober geplanten Second Closings soll die Runde gezielt um weitere Investoren erweitert und zusätzliches Kapital für den weiteren Ausbau aufgenommen werden.

Serwas betreibt dezentrale Serverinfrastruktur und stellt die darauf verfügbare Rechenleistung externen Unternehmen zur Verfügung. Die beim Betrieb entstehende Abwärme wird gleichzeitig zur Wärmeversorgung von Gebäuden genutzt. Mit dem eingesammelten Kapital sollen weitere Standorte erschlossen und der erste Standort in einem Innsbrucker Hallenbad weiter ausgebaut werden.

Serwas platziert seine Server direkt in Gebäuden mit konstant hohem Wärmebedarf, etwa Schwimmbädern, Hotels, Pflegeeinrichtungen und grösseren Wohnanlagen. Eine eigens entwickelte Kühltechnologie ermöglicht es, die beim Betrieb entstehende Wärme direkt aus den Servern abzuführen und für Heizung und Warmwasserbereitung zu nutzen.

Serwas betreibt die Server selbst und übernimmt die Integration in die bestehende Wärmeinfrastruktur der Gebäude. Die erzeugte Rechenleistung wird externen Unternehmen zur Verfügung gestellt. Damit verbindet das Unternehmen zwei Bereiche, deren Bedeutung in den kommenden Jahren weiter zunehmen dürfte: den wachsenden Bedarf an Rechenleistung und die nachhaltige Wärmeversorgung von Gebäuden.

„Wir wollen Rechenleistung dort aufbauen, wo die dabei entstehende Wärme direkt gebraucht wird. Server sollen künftig nicht nur rechnen, sondern gleichzeitig Gebäude beheizen. Mit dem neuen Kapital wollen wir unseren ersten Standort weiter ausbauen und das Konzept auf weitere Gebäude übertragen“, sagt Timo Berkmann, Co Founder von Serwas Technologies.

„Serwas verbindet zwei Märkte, die in den kommenden Jahren massiv an Bedeutung gewinnen werden: Rechenleistung und nachhaltige Energieversorgung. Besonders überzeugt uns der dezentrale Ansatz, weil neue Rechenkapazitäten dort aufgebaut werden können, wo die entstehende Wärme unmittelbar genutzt wird. Wir sehen grosses Potenzial in diesem Modell und freuen uns, Serwas als Lead Investor beim weiteren Wachstum zu begleiten“, sagt Markus Kainz, Gründer und CEO von Gateway Ventures.

Insbesondere durch den zunehmenden Einsatz künstlicher Intelligenz wächst der Bedarf an Rechenleistung stark. Gleichzeitig wird der Ausbau klassischer Rechenzentren durch hohe Anforderungen an Stromanschlüsse, begrenzte Netzkapazitäten und lange Planungszeiten zunehmend erschwert.

Serwas verfolgt deshalb einen dezentralen Ansatz und nutzt bestehende Gebäude als Standorte für Serverinfrastruktur. Dadurch können neue Rechenkapazitäten dort aufgebaut werden, wo bereits geeignete Infrastruktur und ein kontinuierlicher Wärmebedarf vorhanden sind. Das ermöglicht einen schnelleren Ausbau, ohne neue grosse Rechenzentren an wenigen zentralen Standorten errichten zu müssen.

Ein weiterer Vorteil liegt in der Nutzung der beim Betrieb entstehenden Wärme. Während diese in klassischen Rechenzentren meist aufwendig abgeführt werden muss, wird sie bei Serwas direkt für Heizung und Warmwasserbereitung eingesetzt. Dadurch kann die eingesetzte Energie doppelt genutzt werden. Für Gebäudebetreiber können so Heizkosten und CO₂ Emissionen reduziert werden. Gleichzeitig sinkt der zusätzliche Energiebedarf für die Kühlung der Server.

Der erste Standort des Unternehmens befindet sich bereits in einem Innsbrucker Hallenbad. Mit dem Kapital aus dem ersten Closing soll dieser Standort weiter ausgebaut werden. Parallel dazu will Serwas weitere geeignete Gebäude erschliessen und das Modell schrittweise skalieren. Serwas will Digitalisierung damit zu einem Teil der Energiewende machen: Rechenleistung soll dort entstehen, wo auch die dabei entstehende Wärme sinnvoll genutzt werden kann. (Serwas/mc/hfu)