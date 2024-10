Sentinus erhält 150’000 Franken von Venture Kick zur Optimierung der Qualitätskontrolle in Montageprozessen

Zürich – Das ETH-Spin-off Sentinus, das sich auf manuelle Montageprozesse spezialisiert, hat von Venture Kick die finalen 150’000 Franken erhalten, um seine intelligenten, auf Deep Learning basierenden Kamerasysteme für die automatisierte Qualitätskontrolle weiterzuentwickeln.

Manuelle Montageprozesse sind anfällig für Fehler, insbesondere in Produktionsumgebungen mit hoher Variantenvielfalt und kleinen Stückzahlen. Diese Fehler können zu kostspieligen Nacharbeiten, Verzögerungen und betrieblichen Ineffizienzen führen. Da Unternehmen bestrebt sind, die Produktqualität zu verbessern und gleichzeitig die Kosten zu senken, steigt die Nachfrage nach zuverlässigen Lösungen zur Fehlervermeidung weiter an. Herkömmliche Methoden zur Qualitätssicherung sind oft nicht effizient und flexibel genug, was den Bedarf an innovativen, praktischen und kostengünstigen Lösungen verdeutlicht, die sich problemlos in bestehende Arbeitsabläufe integrieren lassen.

Sentinus nutzt intelligente Kamerasysteme und proprietäre Deep-Learning-Modelle, um verschiedene Arten von Montagefehlern zu erkennen, die von menschlichen Inspektoren unbemerkt bleiben könnten, und um Mitarbeiter in Echtzeit mit Live-Feedback, Dokumentation und Anweisungen zu unterstützen. Das einzigartige System lässt sich nahtlos in bestehende Fertigungseinrichtungen integrieren, sodass Unternehmen es ohne grössere Änderungen der Infrastruktur implementieren können.

Angesichts der Schätzung, dass weltweit rund 50 Millionen Arbeiter in der manuellen Montage tätig sind und über 500’000 Arbeitsplätze von kamerabasierter Unterstützung profitieren werden, ist Sentinus gut positioniert, um die Qualitätskontrolle in der Fertigungsindustrie zu verbessern und in den schnell wachsenden Markt der industriellen Bildverarbeitung einzutreten, für den bis 2031 ein jährliches Wachstum von 14% prognostiziert wird.

Sentinus wird die 150’000 Franken von Venture Kick einsetzen, um die Geschäfts- und Produktentwicklung zu beschleunigen und eine hoch skalierbare Lösung für die automatische Qualitätskontrolle in der manuellen Montage auf den Markt zu bringen.

Das Gründungsteam besteht aus Executive Lead Jonas Conrad und Technical Lead Felix Schnarrenberger, beide Experten für Deep Learning und maschinelles Lernen im Bereich Computer Vision. Jonas promoviert derzeit an der ETH Zürich, während Felix seinen Master in Robotik, Systeme und Steuerung an derselben Institution abschliesst.

„Das Feedback, das wir während des gesamten Venture Kick-Prozesses erhalten haben, hat uns geholfen, unseren Fokus über die technische Umsetzung hinaus auf die Geschäftsentwicklung und das Unternehmenswachstum zu schärfen. Die finanzielle Unterstützung ermöglichte es uns auch, das Programm mit einer signifikanten Traktion in der Fertigungsindustrie abzuschliessen“, kommentierte Jonas Conrad.

