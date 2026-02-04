Swiss Venture Capital Report: Massiv mehr Geld für Schweizer Startups

Zug – Die Investitionen in wissensbasierte Jungunternehmen stiegen 2025 um 23.9 Prozent auf 2.9 Milliarden Franken. Dies zeigt der Swiss Venture Capital Report (SVCR), herausgegeben vom Online-Newsportal Startupticker.ch und der Branchenvereinigung SECA in Kooperation mit startup.ch.

Die weltpolitische Lage ist instabil, die Wirtschaft wächst nur wenig und die exportierenden Branchen leiden unter unsicheren Aussichten. Das Umfeld war 2025 alles andere als günstig. Trotzdem floss erstmals seit 2022 wieder mehr Geld in Schweizer Startups. Risikokapitalfunds aus dem In- und Ausland beteiligten sich im Zuge von 354 Finanzierungsrunden mit knapp drei Milliarden Franken an wissensbasierten Jungunternehmen. Der vorsichtige Optimismus der Geldgeber schlug sich auch in der Verteilung der Mittel nieder: Die Investitionen in junge und sehr junge Unternehmen stiegen von 864 auf über 1.4 Milliarden Franken.

Die Aufschlüsselung nach Branchen zeigt, dass die Mittelzuflüsse vor allem im ICT- und im Biotech-Sektor stark zunahmen. Die Investitionen in Medtech, Hardware und Fintech blieben stabil. Weniger Geld zogen die Cleantech-Startups an; wobei ein Drittel des insgesamt generierten Betrags von 386 Millionen Franken auf das Konto von Climeworks ging. Das ETH-Spinoff sammelte in der zweitgrössten Finanzierungsrunde des Jahres 128 Millionen Franken ein.

Zürich einmal mehr Spitzenreiter

Das Kantonsranking wird von Zürich angeführt; sowohl bezüglich der Zahl der Finanzierungsrunden als auch was das investierte Kapital betrifft. Dahinter folgt die Waadt. Beim investierten Kapital liegt neu Basel-Stadt auf Rang drei. Von den im Halbkanton investierten 572 Millionen Franken flossen 95 Prozent in Biotech-Firmen.

Nach einem Jahr ohne Börsengänge wagten 2025 mit Bioversys und Mindmaze gleich zwei Schweizer Startups einen IPO. Die Zahl der Verkäufe von Startups an Grossfirmen oder Finanzinvestoren blieb stabil. Positiv entwickelten sich die Unternehmensbewertungen. Bei zwei Übernahmen betrug das Transaktionsvolumen über eine Milliarde Franken, bei weiteren sieben mehr als über 100 Millionen Franken.

Investoren setzen auf Wachstum

Der SVCR befragt die in der Schweiz domizilierten Risikokapitalinvestoren alljährlich nach Geschäftsgang und Aussichten. Die wichtigsten Resultate: Die Kapitalbeschaffung bleibt herausfordernd. Trotzdem nahm die Summe des verwalteten Geldes leicht zu und die Mehrzahl der Fonds planen ihre Investitionen in den kommenden Monaten und Jahren zu steigern.

Zahlen im Detail

Investitionen in Millionen Franken Anzahl Finanzierungsrunden

2016 153 2017 177 2018 224 2019 244 2020 298 2021 356 2022 379 2023 395 2024 357 2025 354

2016 909 2017 942 2018 1123 2019 2319 2020 2119 2021 3061 2022 3968 2023 2597 2024 2378 2025 2948

Der Swiss Venture Capital Report 2026 ist als PDF unter https://www.startupticker.ch/en/swiss-venture-capital-report verfügbar.

Über den Swiss Venture Capital Report

Für den Swiss Venture Capital Report spannen gewichtige Player der Schweizer Startup-Szene zusammen. Er basiert auf der täglichen Arbeit des Redaktionsteams der Nachrichtenplattform Startupticker.ch. Zudem steuern die aktivsten Business-Angel-Clubs, Investoren, Förderorganisation und nationale Plattformen wie startup.ch Informationen zu Finanzierungsrunden bei. Erstellt wird der Report von der Startupticker-Redaktion in Kooperation mit dem Branchenverband SECA (Swiss Private Equity & Corporate Finance Association). Dieses Jahr erscheint die Studie zum 14. Mal. Realisierungspartner sind Kellerhals Carrard und Swisscanto by Zürcher Kantonalbank. Herausgeber ist das JNB Journalistenbüro. (startupticker/mc/hfu)