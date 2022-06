Trends Swiss Innovation Challenge 2022: Artificial Intelligence und Blockchain

Pratteln – Der First Pitch der diesjährigen Swiss Innovation Challenge ging letzte Woche erfolgreich über die Bühne: Vom 8. bis 10. Juni 2022 präsentierten die teilnehmenden Unternehmen ihre Geschäftsidee vor der 10-köpfigen Jury. Ausgetragen wurde der Pitch im Auditorium des Tagungs- und Eventcenter (TEC) im Haus der Wirtschaft (HDW) in Pratteln, welchem kürzlich das Gütesiegel «Ausgezeichnet» des Swiss Location Award 2022 verliehen wurde. Drei Minuten hatten die Unternehmerinnen und Unternehmer Zeit, die Jury von ihrer Vision zu überzeugen und als eines von 50 Innovationsprojekten in die nächste Runde zu kommen.

Besonderes Augenmerk wurde beim First Pitch auf den Innovationsgrad sowie den Kundennutzen und die Präsentation gelegt. Das Teilnehmerfeld war auch bei der 8. Durchführung der Swiss Innovation Challenge sehr heterogen, wobei erneut wieder mehrere Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den Bereichen Life-Sciences und Medizinaltechnik im Rennen sind. Zwei Bereiche haben sich 2022 jedoch als besonders innovationsgetrieben herausgestellt. «In den Innovationsprojekten lassen sich immer auch die neusten Technologien erkennen. Dieses Jahr sind dies insbesondere Artificial Intelligence und die Blockchain-Technologie», sagt Prof. Dr. Rolf-Dieter Reineke von der FHNW, der als fachlich-wissenschaftlicher Leiter die Jury des First Pitch präsidierte. Er betont: «Damit zeigt die Swiss Innovation Challenge einmal mehr, dass sich der Innovationswettbewerb ‹made in Baselland› absolut auf der Höhe der Zeit bewegt.»

Second Pitch im September

Die 50 Unternehmen, welche die Jury beim First Pitch von ihrer Geschäftsidee überzeugen konnten, starten nun in die nächste Runde. In den kommenden Monaten werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer weitere Seminare besuchen und von dem kostenlosen Coaching- und Mentoring-Programm profitieren können. Beim Second Pitch richtet die Jury ihren Fokus verstärkt auf den Businessplan, also das Geschäftsmodell, das die Basis der Innovationsidee darstellt. So werden am 5. und 6. September 2022 die 25 Unternehmen erkoren, die in der Finalrunde um den Gesamtsieg der Swiss Innovation Challenge 2022 pitchen.

850 geförderte Projekte seit der Lancierung im Jahr 2014

Die Swiss Innovation Challenge hat seit ihrer Lancierung im Jahr 2014 und der ersten Durchführung im Jahr 2015 über 850 Projekte gefördert und zur Schaffung von mehr als 1650 Stellen beigetragen. Bis heute wurden über CHF 300’000 an Preisgeldern vergeben und CHF 650’000 an Betreuungsleistungen in Form von Seminaren, Coachings und Mentoring gewährt. Die Wirtschaftskammer Baselland (WIKA), die Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) und die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) bilden die Trägerschaft der Swiss Innovation Challenge. (mc/pg)

