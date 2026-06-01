Walnut Planet startet Crowdinvesting-Kampagne auf CONDA.ch

Zürich – Walnut Planet, eine digitale Plattform für transparente Agrarinvestments in nachhaltige Walnussplantagen, startet eine Finanzierungsrunde über 500’000 Franken auf CONDA.ch. Die Crowdinvesting-Kampagne soll den Ausbau der europäischen Produktionsbasis beschleunigen und Anlegerinnen und Anlegern den Zugang zu einem realwirtschaftlichen Agrarprojekt mit langfristigem Nachhaltigkeitsfokus ermöglichen.

CONDA.ch ist eine Schweizer Crowdinvesting-Plattform für Investments in Start-ups und KMU. Nach eigenen Angaben zählt die Plattform über 21’000 registrierte Nutzerinnen und Nutzer, mehr als 40 Mio. Franken investiertes Crowd-Kapital und über 50 erfolgreich finanzierte Projekte. Damit bietet CONDA.ch Walnut Planet eine digitale Infrastruktur, um die nächste Wachstumsphase transparent, skalierbar und community-basiert zu finanzieren.

Die Mittel aus der Finanzierungsrunde sollen insbesondere in die Pflanzung von Walnussbäumen, Landvorbereitung, Bewässerungs- und Infrastrukturmassnahmen, Maschinen, digitale Monitoring-Technologie sowie den weiteren Aufbau der Investor-Plattform fliessen. Laut Unternehmensunterlagen sollen bis 2027 insgesamt 6’000 Bäume gepflanzt werden; für 2025 wurden bereits 2’000 gepflanzte Bäume und 890 verkaufte Bäume ausgewiesen.

Walnut Planet adressiert eine strukturelle Marktlücke: Europa ist bei Walnüssen stark importabhängig. Das Unternehmen positioniert sich deshalb an der Schnittstelle von nachhaltiger Landwirtschaft, realen Sachwerten und digitaler Investment-Infrastruktur. Investorinnen und Investoren erwerben Eigentum an Walnussbäumen und Landanteilen, während Walnut Planet Bewirtschaftung, Pflege, Ernte, Verarbeitung und Vertrieb übernimmt. «Mit der Kampagne auf CONDA.ch öffnen wir Walnut Planet für eine breitere Investorengemeinschaft. Unser Ziel ist es, nachhaltige Landwirtschaft in Europa skalierbar zu machen – mit echten Assets, professioneller Bewirtschaftung und digitaler Transparenz», sagt Robert Reger von Walnut Planet.

Digitaler Nachvollzug von der Pflanzung bis zur Ernte

Ein besonderer Fokus liegt auf der Verbindung von Landwirtschaft und Technologie. Walnut Planet setzt auf ausgewählte europäische Standorte, KI-gestützte Landwirtschaft, Drohnentechnologie, IoT-Sensoren und transparente Ertragsverfolgung. Die Investorinnen und Investoren sollen den Zustand ihrer Assets digital nachvollziehen können – von der Pflanzung bis zur Ernte.

Die aktuelle Finanzierungsrunde unterstützt die kapitalintensive Aufbauphase von 2025 bis 2027. Ab 2028 rechnet Walnut Planet mit ersten Ernten und dem Beginn wiederkehrender Einnahmen aus der Produktion. Strategisch verfolgt das Unternehmen einen mehrphasigen Wachstumspfad: Bis Ende 2028 sollen nach Unternehmensplanung 6’740 Bäume verkauft sein, bis 2032 insgesamt 14’740 Bäume über drei Phasen aufgebaut werden.

«Walnut Planet verbindet nachhaltige Landwirtschaft, reale Vermögenswerte und digitale Transparenz – genau jene Art von unternehmerischem Modell, für das Crowdinvesting eine starke Brücke zwischen Unternehmen und Investorinnen und Investoren schlagen kann», so Reger.

Walnut Planet verfolgt die Vision, eine führende europäische Plattform für Agricultural Asset Investing aufzubauen. Die Kombination aus realen Agrarassets, moderner Technologie und professionellem Plantagenmanagement soll langfristig dazu beitragen, regionale Produktion in Europa zu stärken und Anlegerinnen und Anlegern Zugang zu einer Anlageklasse zu geben, die bislang meist institutionellen oder landwirtschaftlich erfahrenen Investoren vorbehalten war. (pd/hzi/pg)