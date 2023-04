Xilva sammelt 1,8 Mio Dollar für Aufbau der ersten Plattform für Forstinvestitionen

Über Xilva

Xilva ist eine digitale Plattform, die eine kuratierte Datenbank mit hochwertigen, geprüften Forstprojekten auf der ganzen Welt anbietet, in die Kapitalgeber investieren können. Das Startup arbeitet mit Forstprojekten in verschiedenen Entwicklungsstadien und bringt sie mit Unternehmens- und Impact-Investoren zusammen, die sie im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsstrategie finanzieren können. Es listet heute eine kuratierte Auswahl von über 40 investierbaren Projekten auf. Das Unternehmen plant, in den nächsten drei Monaten 100 weitere Projekte zu finden und zu prüfen, wobei es seine eigene Bewertungsmethode Xilva GRADE einsetzt. Eine solide und unabhängige Projektbewertung macht es für Unternehmen einfacher und sicherer, in Wälder zu investieren, da sie so ihre Wirkung maximieren, Transaktionskosten senken und das Risiko von Greenwashing vermeiden können. Aber auch die Projektentwickler erhalten dadurch wertvolles Feedback. https://www.xilva.global