Zuwuchs AG: Innovativ in Schweizer Cannabis investieren

Luzern – Cannabis bzw. das medizinisch verwendete CBD ist für seine potenziellen gesundheitlichen Vorteile bekannt. Entsprechend boomt der Markt für medizinische Cannabis-Produkte seit einigen Jahren. Das Luzerner Startup Zuwuchs AG bietet eine Anlagemöglichkeit, um in den nachwachsenden Rohstoff zu investieren – unabhängig vom Finanzmarkt und den starken Börsenschwankungen.

Cannabis wird für verschiedene medizinische Zwecke verwendet. Es wird häufig zur Linderung von Schmerzen, Entzündungen, Angstzuständen und zur Förderung des allgemeinen Wohlbefindens eingesetzt. Aufgrund seines breiten Anwendungsspektrums und seines Potenzials bei verschiedenen Gesundheitsproblemen hat Cannabis in den letzten Jahren erhebliche Aufmerksamkeit in der medizinischen Forschung erhalten.

Dieses Potenzial hat die Zuwuchs AG erkannt. Sie bietet eine verlässliche Investitionsmöglichkeit in lokale Schweizer Cannabis-Plantagen mit Bio Swiss Zertifikat, die einen schnellen Return on Investment (ROI) garantieren. Das Unternehmen nutzt das natürliche Wachstumsmuster der Pflanzen, um den Investorinnen und Investoren eine Rendite zu ermöglichen.

Persönliche Betreuung und Nahbarkeit

Was macht bei Zuwuchs den Unterschied? “Bei uns werden alle Investorinnen und Investoren während der gesamten dreijährigen Investitionsdauer persönlich betreut”, erklärt Thomas Hügi, VR-Präsident der AG. “Unsere Plantagen im Aargau können jederzeit besichtigt werden. Wir legen grossen Wert auf die Kundenbindung und informieren regelmässig darüber, was auf unserem Feld und in der Welt der CBD-Produkte gerade passiert.”

Während der dreijährigen Investitionsphase durchlaufen die Cannabis-Pflanzen drei Lebenszyklen. Im Frühjahr werden die Setzlinge gepflanzt und bis zum Herbst gepflegt und kultiviert. Ab Oktober erfolgt die Ernte mit anschliessender Trocknung der Pflanzen. Bereits zu Beginn des neuen Jahres können die Investorinnen und Investoren mit einer ersten Auszahlung der Erträge rechnen.

Vielversprechende Zukunftspläne

Das Cannabis von der Zuwuchs AG wird für medizinische Zwecke an die Pharma- und Kosmetikindustrie verkauft. In Zukunft will das Unternehmen auch eigene CBD-Produkte herstellen und vertreiben. Insgesamt bietet die Zuwuchs AG ein einzigartiges Konzept, das auf eine nachhaltige und ertragreiche Zukunft setzt und Ihren Anlegerinnen und Anlegern die Möglichkeit bietet, in ein Schweizer Naturprodukt zu investieren, das keinen Börsenschwankungen ausgesetzt ist. (mc/pg)

Zuwuchs AG