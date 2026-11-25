Augsburg – Das Hotel Bareiss in Baiersbronn ist Overall Winner des Hotelrankings «101 Best Hotels Germany 2027» und das Hotel Vier Jahreszeiten in Hamburg darf sich über den Titel «101 ICON Hotel of the Year 2027» freuen. Die Auszeichnungen wurden im Rahmen der zwölften «101 Soirée» im Hotel Maximilian’s in Augsburg verliehen, an der rund 300 Gäste aus der Hotellerie teilnahmen. Neben den Hotels wurden auch Branchenpersönlichkeiten geehrt. Im Vorfeld widmete sich eine Podiumsdiskussion dem Thema «Female Leadership in Hospitality: Sichtbarkeit, Macht und Zukunft».

Persönlichkeiten, die Gastfreundschaft leben, Konzepte, die neue Wege gehen und Leistungen, die Anerkennung verdienen: Am 22. November 2026 verwandelte sich das Hotel Maximilian’s in Augsburg zum Treffpunkt der deutschen Spitzenhotellerie. Das Grandhotel, das seit Generationen für Gastlichkeit auf höchstem Niveau steht und eng mit der Stadt Augsburg verbunden ist, bot den Rahmen für einen der Höhepunkte des deutschen Hotelleriejahres.

Das sind die Gewinner

Das Hotel Vier Jahreszeiten in Hamburg wurde erneut zum «101 ICON Hotel of the Year 2027» gekürt. Es gilt seit 1897 als Inbegriff europäischer Grandhotellerie. Seit fast drei Jahrzehnten leitet Managing Director Ingo C. Peters das Haus an der Hamburger Binnenalster, das er als seine Lebensaufgabe sieht. «Es sind die Mitarbeiter des Hotels, die dem Haus seine Seele verleihen und es mit Leben füllen», sagt er.

Als Gesamtsieger und damit zum Besten Hotel Deutschlands wurde das Hotel Bareiss in Baiersbronn ausgezeichnet. Mit dem Titel «101 Best Hotel of the Year – Overall Winner» erhielt das Haus die höchste Auszeichnung des Rankings und die bedeutendste Ehrung der deutschen Hospitality-Branche. Hannes Bareiss führt das Hotel Bareiss bereits in dritter Generation gemeinsam mit seiner Frau Britta. Der Schwarzwälder mit Leib und Seele steht für exzellente Gastfreundschaft, höchste Qualität und unternehmerische Verantwortung. «Das Bareiss ist ausschliesslich zum Glück und zur Zufriedenheit der Gäste da und darum eines der 101 Best», sagt er. Sein Grundsatz gilt im ganzen Haus: «Für den Gast gibt es kein Nein.» Neben dem Gesamtsieger wurden in elf weiteren Kategorien Hotels für ihre herausragenden Gastgeberleistungen ausgezeichnet. Die Übersicht mit den drei Spitzenreitern pro Kategorie findet sich unten.

Der beste Hotelier und eine doppelte Auszeichnung für das Lebenswerk

Zu den Höhepunkten des Abends zählten auch die beiden «101 ICON»-Auszeichnungen. Zum «101 ICON Hotelier of the Year» wurde Vincent Ludwig gekürt, seit fast zwei Jahrzehnten General Manager des Althoff Seehotel Überfahrt am Tegernsee. Den «101 ICON Hotelier of the World – Lifetime Achievement Award» erhielten Ursula Schelle-Müller und Dieter Müller. Mit Motel One demokratisierten die Hotelpioniere die Hotellerie, mit ihren Marken Motel One und Cloud One, mit ihren Luxushäusern wie Das Achental, dem Chiemgauhof und dem Kitzhof Mountain Design Resort zeigen sie, dass Erfolg und individuelle Luxushotellerie sich gegenseitig beflügeln.

Glanzvolle «101 Soirée» mit prominenten Gästen

Welchen Stellenwert «101 Best Hotels Germany» in der nationalen und internationalen Hospitality-Branche geniesst, spiegelte sich eindrucksvoll in der Gästeliste wider. Rund 300 Persönlichkeiten aus Hotellerie, Tourismus, Politik, Wirtschaft, Kultur und Medien kamen zur «101 Soirée» zusammen.

«Es ist beeindruckend zu erleben, mit wie viel Leidenschaft und persönlichem Einsatz die ausgezeichneten Häuser ihre Gäste begeistern. Dieser Abend war ein wunderbares Beispiel für die Kraft unserer Branche. Ich freue mich sehr, Teil von 101 Best zu sein, und darauf, gemeinsam mit einem grossartigen Team neue Impulse zu setzen und die Hotellerie weiter zu vernetzen», sagte Wolfgang Greiner, seit dem 1. Oktober 2026 neuer CEO der ISLE AG, die hinter «101 Best Hotels» steht.

«101 Executive Summit»: Female Leadership im Fokus der Podiumsdiskussion

Bevor die Gäste zur «101 Soirée» übergingen, bot der «101 Executive Summit» eine prominent besetzte und höchst aktuelle Diskussion zu «Female Leadership in Hospitality: Sichtbarkeit, Macht und Zukunft». Moderatorin Sarah Schierack, seit November Chefredakteurin des Wirtschaftsmagazins «Capital», diskutierte mit Rabea Möller (General Manager Koenigshof, a Luxury Collection Hotel, Munich), Frank Marrenbach (CEO Althoff Hotels), Corinna Saur (Chief Human Resources Officer Grand Metropolitan Hotels) und Barbara Göttling (General Manager Mandarin Oriental München). «Führung ist keine Frage des Geschlechts, von Äusserlichkeiten oder Titeln. Sie bedeutet, Menschen zu inspirieren, Vertrauen aufzubauen und ihnen die Möglichkeit zu geben, ihr volles Potenzial zu entfalten. Gerade in der Hotellerie, einer Branche, die von Menschen und persönlicher Begegnung lebt, ist eine authentische Führungskultur entscheidend», betonte Rabea Möller.

Die Gewinner von «101 Best Hotels Germany 2027»

101 ICON Hotel of the Year

Hotel Vier Jahreszeiten Hamburg

101 Hotel of the Year – Overall Winner

Hotel Bareiss

101 Grand Hotels

1. Breidenbacher Hof

2. Rosewood Munich

3. Hotel Atlantic Hamburg

101 Luxury Hideaways

1. Schloss Elmau

2. Severin*s Resort & Spa Sylt

3. Althoff Seehotel Überfahrt

101 Luxury Culinary Hotels

1. Söl’ring Hof

2. Esplanade Saarbrücken

3. Hotel Traube Tonbach

101 Luxury Spa & Health Resorts

1. Riva – Das Hotel am Bodensee

2. Brenners Park-Hotel & Spa

3. Hotel Deimann

101 Luxury Hotels in Historical Architecture

1. Hotel Europäischer Hof Heidelberg

2. Schloss Lieser, Autograph Collection

3. Hotel Burg Schwarzenstein

101 Luxury City Palais

1. Excelsior Hotel Ernst

2. Louis Hotel

3. The Wellem Düsseldorf

101 Luxury Golf Resorts

1. Das Achental

2. Severin*s Resort & Spa Öschberghof

3. Budersand Hotel – Golf & Spa – Sylt

101 Luxury Design Hotels

1. Chiemgauhof – Lakeside Retreat

2. The Fontenay

3. Koenigshof, a Luxury Collection Hotel, Munich

101 Luxury Family Resorts

1. Sonnenalp Resort

2. Relais & Châteaux Landhaus Stricker

3. Roewers Privathotel & Spa

101 Luxury City Hotels

1. Mandarin Oriental, Munich

2. Conrad Hamburg

3. VILA VITA Rosenpark

101 Luxury Business Hotels

1. Hotel Maximilian’s Augsburg

2. Le Méridien Hamburg

3. Rocco Forte The Charles Hotel

101 ICON Hotelier of the Year 2027

Vincent Ludwig, Althoff Seehotel Überfahrt

101 ICON Hotelier of the World – Lifetime Achievement Award

Ursula Schelle-Müller und Dieter Müller

(Primcom/mc/hfu)