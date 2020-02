Air New Zealand präsentiert Schlafkojen für die Langstrecke

Auckland – Air New Zealand hat ein Konzept für Schlafkojen in der Economy Class vorgestellt. Die Wabenkonstruktion mit insgesamt sechs Betten nennt sich „Economy Skynest“. Der definitive Entscheid über die Einführung soll im nächsten Jahr fallen.

Die Betten werden jeweils 2 Meter lang und 58 Zentimeter breit sein. Kissen, Decken und Laken gibt es inklusive. Das „Economy Skynest“ ist als Zusatzangebot vorgesehen. Passagiere sollen ihren üblichen Economy-Sitz behalten und können die Betten zusätzlich während des Fluges nutzen, wie Air New Zealand in einer Mitteilung schreibt.

Anlass für die Entwicklung ist die für Oktober 2020 geplante Verbindung der Air New Zealand zwischen Auckland und New York. Für den fast 18 Stunden langen Flug möchte die Fluglinie eine ihrer Boeing 787-9 in komfortablerer Konfiguration einsetzen. Damit der Flug auch für die Passagiere der Economy Class angenehmer ist, plant sie die Einführung der Schlafkojen. (mc/pg)

Air New Zealand