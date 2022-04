Antrieb für E-Auto: 15’000 Kilometer Strecke – mit gedruckten Solarpaneelen

In Australien tüftelt ein Forschungsteam an einem alternativen Antrieb für Elektroautos: an Solarpaneelen aus dem Drucker. Geplant ist für September, ein E-Auto 84 Tage lang nur mit der Kraft der Sonne anzutreiben.

Wissenschaftler in Australien arbeiten an gedruckten Solarpaneelen, mit denen sie ein Elektroauto auf einer mehr als 15.000 Kilometer langen Reise mit Strom versorgen wollen.

Im Rahmen des Projekts »Charge Around Australia« soll ein E-Auto des Herstellers Tesla mit 18 gedruckten Kunststoff-Solarzellen betrieben werden. Geplant ist die 84-tägige Testfahrt für September. Die Paneele sind jeweils 18 Meter lang und sollen neben dem Fahrzeug ausgerollt werden, um das Sonnenlicht aufzusaugen, wenn das Fahrzeug aufgeladen werden muss.

