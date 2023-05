Bahnstreik: SBB fahren nur bis zur deutschen Grenze

Bern – Während des 50-stündigen Warnstreiks des Bahnpersonals in Deutschland von Sonntagabend bis Dienstagnacht verkehren alle grenzüberschreitenden Züge der SBB nur bis an die deutsche Grenze und zurück. Die Nachtzüge fallen aus, wie die SBB am Freitag mitteilten.

Die Deutsche Bahn stellt während des Ausstands den Fernverkehr mit ihren ICE- und IC-Zügen ganz ein. Auch im Regionalverkehr werden grösstenteils keine Züge fahren.

Flächendeckender Warnstreik

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat im laufenden Tarifstreit mit der Deutschen Bahn von Sonntag 22.00 Uhr bis Dienstag 24.00 Uhr einen flächendeckenden Warnstreik im Fern-, Regional- und Güterverkehr angekündigt.

Zwischen Deutschland und der Schweiz gibt es täglich 26 Zugsverbindungen. Dass die grenzüberschreitenden Züge nur innerhalb der Schweiz verkehren, ist nach SBB-Angaben bei einem Streik üblich. Der nationale Verkehr ist nicht betroffen. (awp/mc/pg)