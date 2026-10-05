Bergbahnen dank Hitze und Goldenem Herbst mit mehr Gästen

Bern – Die Schweizer Bergbahnen haben in der laufenden Sommersaison bisher deutlich mehr Gäste befördert. Von Mai bis Ende September stieg die Zahl der Ersteintritte gegenüber dem Vorjahr um 10 Prozent. Im Vergleich zum Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre beträgt das Plus sogar 28 Prozent, wie der Branchenverband Seilbahnen Schweiz am Montag mitteilte.

Begünstigt wurde die Nachfrage durch den heissen und trockenen Sommer sowie das freundliche Septemberwetter. Laut Verband gewinnt das Sommergeschäft aber auch längerfristig an Bedeutung.

Regional legte das Berner Oberland gegenüber dem Vorjahr mit 22 Prozent am stärksten zu. Graubünden verzeichnete ein Plus von 13 Prozent, die Waadtländer und Freiburger Alpen von 10 Prozent und die Zentralschweiz von 7 Prozent. Im Wallis waren es 2 Prozent mehr Gäste. Das Tessin und die Ostschweiz bewegten sich auf Vorjahresniveau. In der Ostschweiz belastete allerdings der Ausfall der Säntis-Schwebebahn wegen des Neubaus das Ergebnis.

Besonders gefragt waren vor dem Hintergrund der anhaltenden Sommerhitze im Flachland Bahnen zwischen 1000 und 2000 Metern Höhe, wie es in der Mitteilung hiess. Sie verbuchten 15 Prozent mehr Ersteintritte. Für das Monitoring wertet der Verband die Gästezahlen von mehr als 140 Bergbahnunternehmen aus.

Die touristische Sommersaison läuft von Mai bis Oktober. (awp/mc/pg)