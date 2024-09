Booking.com präsentiert die beliebtesten Schweizer Urlaubsziele in den Herbstferien

Zürich – Die atemberaubendste Zeit zum Reisen, der Herbst, steht vor der Tür. Wenn sich die Landschaften langsam von saftigem Grün zu einem Farbenspiel aus erdigen Rot- und Gelbtönen wandeln, frischer Wind das Laub aufwirbelt und sich Panoramen in ihr einzigartiges Winterkleid schmücken. Welch eine schöne Zeit zum Reisen – in der Schweiz und auf der ganzen Welt.

Aber wer besucht in dieser magischen Zeit die Schweiz und wo zieht es die Schweizerinnen und Schweizer hin?

Diese Frage hat sich Booking.com gestellt und die Suchdaten von Schweizer Reisenden und internationalen Gästen einmal genauer angeschaut.

Top nationale Herbstziele Schweizer Reisender

Zürich Genf Lugano Zermatt Locarno Ascona Basel Lausanne Luzern Pontresina

Interessant zu beobachten ist, dass bei Schweizer Reisenden die Suchanfragen für Aufenthalte in Zürich im Vergleich zum Vorjahr um 12 % stiegen. Für Pontresina lag der Anstieg bei 16 % und für Genf sogar bei 20 %. Spannend ist auch, dass sich die top inländischen Reiseziele im Herbst mit denen im Sommer überschneiden.

Top internationale Herbstziele Schweizer Reisender

Dubai, VAE Barcelona, Spanien London, Vereinigtes Königreich New York, USA Hurghada, Ägypten Antalya, Türkei Paris, Frankreich Lissabon, Portugal Palma de Mallorca, Spanien Málaga, Spanien

Es verwundert nicht, dass die Schweizerinnen und Schweizer im Herbst dem Sommer noch nicht Lebewohl sagen wollen und mehrheitlich warme Destinationen für ihre Ferien auswählen. So stiegen die Suchanfragen für Hurghada im Vergleich zum Vorjahr um 15 % und für Lissabon um 16 %.

Aber spiegelt sich der Trend nach einem zweiten Sommer in den gebuchten Flügen wider?

Top internationale Flugbuchungen im Herbst Schweizer Reisende

Bangkok, Thailand Lissabon, Portugal Palma de Mallorca, Spanien Madrid, Spanien Istanbul, Türkei Barcelona, Spanien Bali, Indonesien Rom, Italien Valletta, Malta Hamburg, Deutschland

Auch hier zieht es Schweizer Reisende mehrheitlich in warme Gefilde. Besonders interessant zu beobachten ist, dass die Flugbuchungen für einige Städte im Vergleich zum Vorjahr stark angestiegen sind. So stiegen sie für Rom um 64 % an, für Madrid um 88 % und für Istanbul um ganze 175 %.

Und wenn die Schweizerinnen und Schweizer die Welt bereisen, wer besucht dann die malerische Schweiz und welche sind die Top-Destinationen?

Länder mit den meisten Suchanfragen für einen Aufenthalt in der Schweiz im Herbst

Deutschland USA Vereinigtes Königreich Frankreich Spanien Italien Indien Brasilien Saudi-Arabien China

Top Schweizer Herbstziele internationaler Reisender

Zürich Genf Interlaken Basel Luzern Grindelwald Lausanne Zermatt Lugano Bern

Spannend zu sehen ist der Anstieg von Suchanfragen aus Indien (19 %), Brasilien (15 %) und China (19 %) im Vergleich zum Vorjahr.

Aber egal wo die Reise hingeht, wohl muss man sich in der gewählten Unterkunft fühlen. Da sind sich Schweizer, wie auch internationale Reisende einig. Und am wohlsten fühlt man sich…

Top Unterkunftsarten Schweizer Reisender für die Herbstferien

Hotel Ferienwohnung Pension Aparthotel Resort Bed & Breakfast Ferienhaus Hostel Villa Inn

Top Unterkunftsarten internationaler Reisender für die Herbstferien in der Schweiz

Hotel Ferienwohnung Hostel Aparthotel Pension Bed & Breakfast Inn Lodge Gästezimmer Kapselhotel

Dass das Hotel als klassische Ferienunterkunft auf Platz eins rangiert, ist nicht verwunderlich. Doch auch andere Unterkunftsarten sind beliebt. So suchten internationale Reisende in der Schweiz im Vergleich zum Vorjahr häufiger nach Ferienwohnungen (35 %), Aparthotels (15 %) und Gästezimmern (41 %). Bei Schweizer Reisenden stiegen hingegen die Suchanfragen nach Resorts (12 %), Ferienhäusern (29 %), Hostels (16 %) und – besonders interessant – Villen, mit einem Anstieg von 21 % im Vergleich zum Vorjahr. (Booking.com/mc/ps)

