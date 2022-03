Cathay Pacific plant längsten Passagierflug der Welt

Hongkon – Die Fluggesellschaft Cathay Pacific plant den längsten Passagierflug der Welt, indem sie ihren Flug von New York nach Hongkong über den Atlantik statt über den Pazifik verlegt und dabei Russland umgeht.

Die Flugroute wird «knapp 9.000 nautische Meilen» (16’668 km oder 10’357 Meilen) in 16 bis 17 Stunden zurücklegen, so Cathay in einer Erklärung. Cathay listete auf seiner Website einen Flug von New York nach Hongkong für den 3. April auf – eine Non-Stop-Reise, die nach eigenen Angaben 17 Stunden und 50 Minuten in der Luft bleiben wird.

Damit wird ein Flug der Singapore Airlines vom südostasiatischen Stadtstaat nach New York übertroffen, der eine kürzere Strecke in einer längeren Zeit zurücklegt – etwa 15’343 km in 18 Stunden.

Nach dem Einmarsch Moskaus in die benachbarte Ukraine im vergangenen Monat haben viele Fluggesellschaften ihre Flüge in russische Städte gestrichen oder meiden den russischen Luftraum. (mc/pg)