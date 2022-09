«Chiefs, Queens, Witches and a Girl from San Juan»

In einem eindrücklichen Fotoband zeigt die Fotografin Ines Schramm ein facettenreiches Porträt der Baleareninsel Ibiza. Schramm interpretiert die Insel in behutsam inszenierten Bildern und ausdrucksstarken Momentaufnahmen, die in starkem Kontrast zum Partyinsel-Klischee stehen.

In den letzten 20 Jahren hat sich die Baleraeninsel Ibiza – oder katalanisch Eivissia – zum Mekka der internationalen Club-Szene entwickelt. «Amnesia», «Privilege» oder «Pacha», wer hier auflegt, hat es als DJ geschafft. Die riesigen Clubs, Partyvolk, Drogen, Jet-Set, gigantische Yachten – dafür ist Ibiza weltbekannt und die gängigen Klischees werden ausgiebig bedient – vorzugsweise in der Hochsaison und konzentriert auf einige Kilometer rund um die Hauptstadt.

Jedoch präsentiert sich zwischen Oktober und Mai und abseits der Hot Spots eine andere, facettenreiche Insel. Eine fantastische Landschaft, mal sinnlich und sanft, mal wild, rau und karg, duftende Pinienwälder, die rote Erde, die gerade bei Sonnenuntergang zu brennen scheint. Kleine, malerische, in weiss getünchte Orte, die sich ihre Ursprünglichkeit und Verschlafenheit bewahrt haben.

Ibiza strahlt eine magische, teil mystische Stimmung aus, die sich einfacher erleben als beschreiben lässt. Menschen aus der ganzen Welt wurden und werden dadurch angezogen. In der 1960er Jahren kamen die Hippies auf die Insel. Sie lebten in baufälligen Bauernhäusern und verdienten sich ihren Lebensunterhalt mit selbstgemachtem Kunsthandwerk. Viele zogen weiter, viele sind geblieben und sorgten dafür, dass sich Ibiza zu einem Synonym für Spiritualität und Freiheit entwickelte. Dies war nur dank einer gewissen Weltoffenheit und der Toleranz möglich, die die lokale Bevölkerung seit jeher prägt. Eine Bevölkerung, die gleichzeitig stolz auf ihre Traditionen ist, die ihre Angelegenheit vehement vertritt, die ist wie die Landschaft der Insel – mal sinnlich und sanft, mal wild und rau.

Den Facettenreichtum der Insel und vor allem ihrer Bewohner zeigt die Fotografin Ines Schramm in ihrem eindrücklichen Fotoband «Chiefs, Queens, Witches and a Girl from San Juan». Schramm gibt Einblicke in das Leben abseits der bekannten Perspektiven. Das im Kerber Verlag Bielefeld erschienene Buch verknüpft Porträts traditioneller Ibizenkos und ihres Alltags mit Aufnahmen der aus aller Welt zugewanderten Residenten und Touristen. Der Betrachter taucht ein in die Magie einer verborgenen Welt. (pg)

herausgegeben von Ines SchrammISBN: 978-3-7356-0012-7Format: 24,00 × 30,00 cmSeiten: 272Abbildungen: 250 farbige AbbildungenCover: Hardcover, gebunden

Ines Schramm