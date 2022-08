Das ZFF kündigt erste Gala Premieren an

Zürich – Das Zurich Film Festival präsentiert in der Sektion «Gala Premieren» die meisterwarteten Produktionen des internationalen Autorenkinos. Sieben Titel verraten wir Ihnen bereits, darunter das starbesetzte Drama THE BANSHEES OF INISHERIN des oscarprämierten Regisseurs Martin McDonagh, die Europapremiere der deutschen Verfilmung IM WESTEN NICHTS NEUES von Edward Berger sowie die beiden Weltpremieren DER NACHNAME von Sönke Wortmann und DIE GOLDENEN JAHRE von Barbara Kulcsar.

Die Gala-Sektion des Zurich Film Festivals (ZFF) zeigt jedes Jahr hochwertige Autorenfilme mit grossem Publikumsappeal und lädt Filmschaffende ein, ihre Filme persönlich vorzustellen. Auch am 18. ZFF (22.9.-2.10.) kann wieder ein vielfältiges Programm erlebt werden. «Wir freuen uns, starbesetzte Prestigeproduktionen wie IM WESTEN NICHTS NEUES mit Daniel Brühl oder DER NACHNAME mit Iris Berben als Europa- oder Weltpremieren zeigen zu können», erklärt Artistic Director Christian Jungen. «Das Zurich Film Festival hat sich in den letzten Jahren als Sprungbrett in die Award Season etabliert. Von den letzten 10 Gewinnern des Oscars für den besten Film liefen 6 am ZFF. Auch dieses Jahr werden wir den über 120’000 Besuchern und den 600 akkreditierten Medien wieder internationale Autorenfilme präsentieren, die später im Oscar-Rennen eine Rolle spielen.»

Das vollständige Programm des 18. Zurich Film Festival wird am Donnerstag, dem 8. September, ab 12 Uhr auf unserer Webseite veröffentlicht. Folgen Sie uns auch auf unseren Social Media Kanälen, wo wir die aktuellsten Festivalinformationen mit Ihnen teilen. Der Ticketverkauf startet am Montag, dem 12. September.

Der Trailer des 18. Zurich Film Festival ist da!

In weniger als einem Monat wird das Programm des 18. Zurich Film Festival bekanntgegeben. Während wir nach wie vor mit Hochdruck daran arbeiten, die meist erwarteten Filme nach Zürich zu bringen, können Sie in der Zwischenzeit unseren diesjährigen Festivaltrailer geniessen!

