Die Juice Technology AG landet auf den Britischen Inseln

Bachenbülach – Die Juice Technology AG, Herstellerin von Ladestationen und -software, führend bei mobilen Ladestationen für Elektrofahrzeuge, erweitert ihr Tätigkeitsgebiet in den angelsächsischen Raum und gründet die Tochtergesellschaft Juice UK and Ireland Ltd mit Firmensitz in London.

„The juice is already there, all you have to do is make it accessible.“ Mit diesem kühnen Motto will das erfolgreiche Schweizer Technologieunternehmen die Märkte auf den Britischen Inseln für sich gewinnen. Der Markteinstieg ist die konsequente Weiterführung der Expansionsstrategie von Juice. Christoph Erni, CEO und Gründer der Juice Technology AG ist überzeugt: „Die Revolution der Elektromobilität ist eine Tatsache. Um den Menschen den schnellen Umstieg zu erleichtern, sind nicht nur stationäre Ladestationen wie der JUICE CHARGER me gefragt, sondern ebenfalls portable Wallboxen wie der JUICE BOOSTER 2. Juice ist seit bald acht Jahren in der Branche etabliert und kann daher mit kompetentem Know-how und bewährter Schweizer Qualität aufwarten.“

Portable Wallboxen verdichten das Ladenetz

Im Jahr 2021 ist die Zahl der öffentlichen Ladestationen im Vereinigten Königreich um ein Drittel gestiegen. In Grossbritannien gibt es heute 28.000 öffentliche Ladepunkte für Elektrofahrzeuge, davon 5.100 zum DC-Laden. Einschliesslich der in Privathaushalten und Unternehmen installierten Ladeinfrastruktur verfügt das Land über insgesamt fast 250.000 Ladepunkte. Die britische Regierung plant, 145.000 zusätzliche Ladepunkte pro Jahr zu schaffen und ab 2022 jedes neue oder neu renovierte Gebäude mit Ladeplätzen auszustatten. Ziel ist es, die Dekarbonisierung voranzutreiben und den Umstieg auf Elektroautos zu beschleunigen.

Ungeachtet dessen wird der Aufbau einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Für eine tägliche Zuladung für 30–40 km ist es aber ohnehin nicht nötig, extra eine öffentliche Ladesäule anzufahren. Es reicht aus, das Auto tagsüber beim Arbeitgeber oder nachts zu Hause anzustecken. Einerseits ist die Ladedauer hier nicht relevant, und häufigeres, langsames AC-Laden schont zudem den Akku. Portable Wallboxen schliessen Lücken im Ladenetz, indem sie das Laden genau dort ermöglichen, wo das Auto ohnehin für eine bestimmte Zeit geparkt ist. Durch ihre Verbreitung kann der Umstieg auf Elektromobilität schnell, flexibel und kostengünstig erfolgen.

Die beste Ladelösung ist die, die man griffbereit hat

Mit dem JUICE BOOSTER 2 ist Laden sogar an einer herkömmlichen 3-Pin-Haushaltssteckdose gefahrlos möglich. Die mobile Wallbox erfüllt alle geltenden Normen, wie von der neutralen und in der E-Mobilität erfahrenen technischen Prüforganisation TÜV SÜD bestätigt. Das gibt den Kunden die Gewissheit, ein sicheres Gerät zu verwenden. Das 3-in-1-Ladegerät verfügt über zahlreiche Sicherheitsfeatures wie eine Erdleiterüberwachung, einen Gleichfehlerstromschutz oder eine patentierte Temperaturüberwachung direkt an den Steckerpins.

Juice legt Wert darauf, die am besten auf die Bedürfnisse seiner Kunden zugeschnittenen Lösungen zu liefern. Daher bietet das Unternehmen seine breite Auswahl an Ladelösungen – von mobilen AC- und DC-Ladern über Ladebeschleuniger für einphasig ladende Autos bis hin zu smarten fixen Ladestationen für die Kundschaft beidseits der Irischen See.

Die Juice Technology AG ist weltweit an mehreren Standorten mit eigenen Niederlassungen, Tochter- und Partnerunternehmen präsent. Ausserdem verfügt sie über ein globales Netz an Wiederverkäufern. Mittlerweile arbeiten über 200 Personen in den Bereichen Entwicklung, Produktion, Marketing, Verkauf und Logistik. Die Gruppe wird nun um die Juice UK and Ireland Ltd erweitert.

Fakten zu Juice UK and Ireland Ltd: